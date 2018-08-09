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09.08.2018  20:01   

Продолжается регистрация на участие в новом сезоне «Битвы корпораций»

V сезон «Битвы корпораций» стартует 15 сентября в Харькове.


// bitva.com.ua

По словам организаторов, на участие в новом сезоне соревнований уже зарегистрировались 15 команд: «ADIDAS», «АЛЛО», «Альфа-Банк», «Ciklum», «G5», «Whitebox», «Атлант», «Бисквит-Шоколад», «Турбоатом», «ФЭД», «Харьковский метрополитен», «Владар», «ZOTTI», «ХКБМ» и «Ветсинтез».

Напомним, соревнования стартуют в середине сентября. Участникам «Битвы корпораций» предстоит помериться силами в 10 видах спорта: спортивный покер, мини-футбол, стритбол, настольный теннис, интеллектуальная игра «Mad Head», боулинг, бадминтон, стрельба из лука, легкая атлетика и пляжный волейбол.

Традиционно соревнования будут включать Осенний и Весенний кубки.

Зарегистрироваться на участие в «Битве корпораций» можно здесь. Регистрация продлится до 15 сентября.

Тэги:  битва корпораций, харьков
 
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