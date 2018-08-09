09.08.2018 20:01

Продолжается регистрация на участие в новом сезоне «Битвы корпораций»

V сезон «Битвы корпораций» стартует 15 сентября в Харькове.



// bitva.com.ua

По словам организаторов, на участие в новом сезоне соревнований уже зарегистрировались 15 команд: «ADIDAS», «АЛЛО», «Альфа-Банк», «Ciklum», «G5», «Whitebox», «Атлант», «Бисквит-Шоколад», «Турбоатом», «ФЭД», «Харьковский метрополитен», «Владар», «ZOTTI», «ХКБМ» и «Ветсинтез».



Напомним, соревнования стартуют в середине сентября. Участникам «Битвы корпораций» предстоит помериться силами в 10 видах спорта: спортивный покер, мини-футбол, стритбол, настольный теннис, интеллектуальная игра «Mad Head», боулинг, бадминтон, стрельба из лука, легкая атлетика и пляжный волейбол.



Традиционно соревнования будут включать Осенний и Весенний кубки.



Зарегистрироваться на участие в «Битве корпораций» можно здесь. Регистрация продлится до 15 сентября.