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10.08.2018  15:18   

Теннис. Харьковчанка Свитолина - в восьмерке сильнейших престижного турнира

Украинка за полтора часа решила вопрос о выходе в четвертьфинал


sport.ua

Лидер украинского теннисного рейтинга харьковчанка Элина Свитолина, 5-я в мировой табели о рангах вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Канады.

В матче третьего раунда украинка за 1 час 25 минут обыграла 43-ю в мире британку Йоханну Конту.
 
Во многом из-за неудачной игра британки, Элина легко выиграла первую партию - 6:3.
 
Во втором сете, поведя было 2:1, Свитолина вдруг посыпалась: перестала отрабатывать на задней линий (до этого с данным компонентом все было на высшем уровне), пошла в атаку, что повлекло за собой невынужденные ошибки. К тому же и первая подача не шла.

Конта быстро смекнула, что это ее шанс и совершила рывок в 3 гейма подряд. Только после этого Свитолина вернулась к привычной игре, ви выиграла партию 6:4
 
В четвертьфинале украинку ждет противостояние с Элизе Мертенс из Бельгии.

Источник:   Sport.ua
 Тэги:  теннис, харьков, свитолина, конта, четвертьфинал, канада
 
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