Теннис. Харьковчанка Свитолина - в восьмерке сильнейших престижного турнира

Украинка за полтора часа решила вопрос о выходе в четвертьфинал
Лидер украинского теннисного рейтинга харьковчанка Элина Свитолина, 5-я в мировой табели о рангах вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Канады.
В матче третьего раунда украинка за 1 час 25 минут обыграла 43-ю в мире британку Йоханну Конту.
Во многом из-за неудачной игра британки, Элина легко выиграла первую партию - 6:3.
Во втором сете, поведя было 2:1, Свитолина вдруг посыпалась: перестала отрабатывать на задней линий (до этого с данным компонентом все было на высшем уровне), пошла в атаку, что повлекло за собой невынужденные ошибки. К тому же и первая подача не шла.
Конта быстро смекнула, что это ее шанс и совершила рывок в 3 гейма подряд. Только после этого Свитолина вернулась к привычной игре, ви выиграла партию 6:4
В четвертьфинале украинку ждет противостояние с Элизе Мертенс из Бельгии.
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Сегодня приверженцы возобновляемых источников энергии отмечают праздник экологически чистого топлива.
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