Легендарный харьковский Локомотив покидает Суперлигу и еврокубки

Многократный чемпион Украины по волейболу выбывает из борьбы по финансовым причинам.
В последние дни в волейбольной среде шло много разговоров о существенных финансовых проблем харьковского «Локомотива», из-за которых наш прославленный волейбольный клуб в следующем сезоне не сможет принять участие в чемпионате Суперлиги.
Подтверждением этому служили массовые переходы его игроков в другие команды.
Однако официального подтверждения отказа «Локо» в ФВУ не поступало.
Вероятно, руководство харьковчан до последнего надеялось на чудо.
Как сообщает Пресс-служба Федерации волейбола Украины, многолетний чемпион Украины действительно был вынужден сняться с суперлигових соревнований сезона 2018-2019 годов и удовлетвориться выступлениями в высшей лиге под маркой «Локомотив-ХГВУФК №1».
Согласно регламенту, право занять место вице-чемпиона в Суперлиге получила команда, которая последний чемпионат высшей лиги завершила на второй позиции. А именно - «Фаворит» (Лубны).
Руководство этого клуба официально подтвердило готовность вернуться в элитный дивизион, добавив при этом, что домашние игры будет проводить в Полтаве.
Ранее Офицальным сайтом Локомотива сообщалось о том, что «Локомотив» не сыграет на еврокубке.
Также стоит заметить, что руководство ФВУ пошло навстречу пожеланиям юношеских сборных приобретать необходимый опыт, постоянно играя своими составами. Поэтому в следующем сезоне девичья сборная U-14 будет выступать в чемпионате первой лиги, а мальчишеская U-15 в турнире второй лиги.
Если не хотите, чтобы день прошел в беспрестанных спорах, постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
Сегодня приверженцы возобновляемых источников энергии отмечают праздник экологически чистого топлива.
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