10.08.2018 16:14

Легендарный харьковский Локомотив покидает Суперлигу и еврокубки

Многократный чемпион Украины по волейболу выбывает из борьбы по финансовым причинам.



loko.in.ua

В последние дни в волейбольной среде шло много разговоров о существенных финансовых проблем харьковского «Локомотива», из-за которых наш прославленный волейбольный клуб в следующем сезоне не сможет принять участие в чемпионате Суперлиги.

Подтверждением этому служили массовые переходы его игроков в другие команды.

Однако официального подтверждения отказа «Локо» в ФВУ не поступало.

Вероятно, руководство харьковчан до последнего надеялось на чудо.

Как сообщает Пресс-служба Федерации волейбола Украины, многолетний чемпион Украины действительно был вынужден сняться с суперлигових соревнований сезона 2018-2019 годов и удовлетвориться выступлениями в высшей лиге под маркой «Локомотив-ХГВУФК №1».



Согласно регламенту, право занять место вице-чемпиона в Суперлиге получила команда, которая последний чемпионат высшей лиги завершила на второй позиции. А именно - «Фаворит» (Лубны).

Руководство этого клуба официально подтвердило готовность вернуться в элитный дивизион, добавив при этом, что домашние игры будет проводить в Полтаве.

Ранее Офицальным сайтом Локомотива сообщалось о том, что «Локомотив» не сыграет на еврокубке.



Также стоит заметить, что руководство ФВУ пошло навстречу пожеланиям юношеских сборных приобретать необходимый опыт, постоянно играя своими составами. Поэтому в следующем сезоне девичья сборная U-14 будет выступать в чемпионате первой лиги, а мальчишеская U-15 в турнире второй лиги.