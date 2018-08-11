11.08.2018 15:57

Сегодня - матч Шахтер-Ворскла. Почти 700 силовиков обеспечат порядок

В Харькове ожидается интересный футбольный поединок



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, Правоохранители Харьковской области будут обеспечивать порядок во время матча между "Шахтером" и "Ворсклой", который состоится сегодня, 11 августа, на стадионе "Металлист" (начало - 19.30).

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, ожидается, что спортивное мероприятие посетят до 5000 болельщиков.

Охрану общественного порядка и общественной безопасности будут обеспечивать 450 работников Нацполиции и 200 военнослужащих Нацгвардии.

Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.