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11.08.2018  15:57   

Сегодня - матч Шахтер-Ворскла. Почти 700 силовиков обеспечат порядок

В Харькове ожидается интересный футбольный поединок


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции,  Правоохранители Харьковской области будут обеспечивать порядок во время матча между "Шахтером" и "Ворсклой", который состоится сегодня, 11 августа, на стадионе "Металлист" (начало - 19.30).
 
Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, ожидается, что спортивное мероприятие посетят до 5000 болельщиков.
 
Охрану общественного порядка и общественной безопасности будут обеспечивать 450 работников Нацполиции и 200 военнослужащих Нацгвардии.
 
Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  футбол, харьков, шахтер, ворскла, матч, порядок
 
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