13.08.2018 12:30

Марафон «Освобождение» побегут более четырех тысяч участников

33-й традиционный Международный легкоатлетический марафон «Освобождение» и бег по шоссе, посвященный Дню города и Дню Независимости Украины, состоится 19 августа в Харькове.



// city.kharkov.ua

Праздник спорта проходит в рамках празднования 27-летия Независимости Украины и 75-й годовщины освобождения Харькова от нацистских захватчиков.



В соревнованиях примут участие профессиональные спортсмены и любители, спортсмены-инвалиды, гости из других городов Украины и стран ближнего зарубежья, представители городов-побратимов, жители Харькова.

Всего в марафоне планируется участие более 4 тыс. бегунов. Дистанции забегов: 3 км, 10 км, 21 км, 42 км.



Начало мероприятия - в 8:00. Место проведения - стадион «Динамо» (около ворот с ул. Новгородской).











