Главная Новости Спорт Марафон «Освобождение» побегут более четырех тысяч участников
13.08.2018  12:30   

Марафон «Освобождение» побегут более четырех тысяч участников

33-й традиционный Международный легкоатлетический марафон «Освобождение» и бег по шоссе, посвященный Дню города и Дню Независимости Украины, состоится 19 августа в Харькове.


// city.kharkov.ua

Праздник спорта проходит в рамках празднования 27-летия Независимости Украины и 75-й годовщины освобождения Харькова от нацистских захватчиков.

В соревнованиях примут участие профессиональные спортсмены и любители, спортсмены-инвалиды, гости из других городов Украины и стран ближнего зарубежья, представители городов-побратимов, жители Харькова.

Всего в марафоне планируется участие более 4 тыс. бегунов. Дистанции забегов: 3 км, 10 км, 21 км, 42 км.

Начало мероприятия - в 8:00. Место проведения - стадион «Динамо» (около ворот с ул. Новгородской).





 

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  марафон, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.07 Власть Состоялся отбор украинских военных для участия в 43-м Марафоне морской пехоты США 18.06 Спорт Харьковчанка заняла третье место на марафоне в Нюрнберге 12.06 Спорт Открыта регистрация на 6-й Харьковский Международный марафон
 
 

Видео

Полтавська битва в справі Геннадія Кернеса
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 