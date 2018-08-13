Марафон «Освобождение» побегут более четырех тысяч участников

33-й традиционный Международный легкоатлетический марафон «Освобождение» и бег по шоссе, посвященный Дню города и Дню Независимости Украины, состоится 19 августа в Харькове.
Праздник спорта проходит в рамках празднования 27-летия Независимости Украины и 75-й годовщины освобождения Харькова от нацистских захватчиков.
В соревнованиях примут участие профессиональные спортсмены и любители, спортсмены-инвалиды, гости из других городов Украины и стран ближнего зарубежья, представители городов-побратимов, жители Харькова.
Всего в марафоне планируется участие более 4 тыс. бегунов. Дистанции забегов: 3 км, 10 км, 21 км, 42 км.
Начало мероприятия - в 8:00. Место проведения - стадион «Динамо» (около ворот с ул. Новгородской).
Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на противопоставлении себя окружающим и выяснении того, кто главней.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
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