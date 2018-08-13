В Харькове пройдет фестиваль райдер-культур

Фестиваль райдер-культур «Комплит» пройдет 16 сентября на площадке возле Харьковского национального театра оперы и балета им. Н. В, Лысенко.
В фестивале примут участие скутеристы, скейтбордисты, роллеры и bmx-велосипедисты из разных областей Украины.
По словам организаторов, это уникальное мероприятие, которое объединяет все райдер-культуры в одном месте.
Специально для фестиваля на площадке перед оперным театром будет оборудован скейт-парк, где участники продемонстрируют свое мастерство.
Начало мероприятия - в 10:00.
Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на противопоставлении себя окружающим и выяснении того, кто главней.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
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