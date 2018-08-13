13.08.2018 15:31

В Харькове пройдет фестиваль райдер-культур

Фестиваль райдер-культур «Комплит» пройдет 16 сентября на площадке возле Харьковского национального театра оперы и балета им. Н. В, Лысенко.



// Городской Дозор

В фестивале примут участие скутеристы, скейтбордисты, роллеры и bmx-велосипедисты из разных областей Украины.

По словам организаторов, это уникальное мероприятие, которое объединяет все райдер-культуры в одном месте.

Специально для фестиваля на площадке перед оперным театром будет оборудован скейт-парк, где участники продемонстрируют свое мастерство.

Начало мероприятия - в 10:00.