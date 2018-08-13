Главная Новости Спорт В Харькове пройдет фестиваль райдер-культур
13.08.2018  15:31   

В Харькове пройдет фестиваль райдер-культур

Фестиваль райдер-культур «Комплит» пройдет 16 сентября на площадке возле Харьковского национального театра оперы и балета им. Н. В, Лысенко.


// Городской Дозор

В фестивале примут участие скутеристы, скейтбордисты, роллеры и bmx-велосипедисты из разных областей Украины.

По словам организаторов, это уникальное мероприятие, которое объединяет все райдер-культуры в одном месте. 

Специально для фестиваля на площадке перед оперным театром будет оборудован скейт-парк, где участники продемонстрируют свое мастерство.

Начало мероприятия - в 10:00.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  фестиваль, комплит, харьков, велосипеды, скейтборды, ролики
 
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