13.08.2018 16:19

Блеск и тени «Металлиста 1925» (ФОТО, ВИДЕО)

Харьковский футбольный клуб укрепляет позиции в Первой лиге, претендует на Премьер-лигу, но внутри команды разгорается скандал, в результате которого она вновь может остаться без тренера



//metalist1925.com/

Харьковский футбольный клуб «Металлист 1925» одержал победу над «Днепр-1» - давним соперником харьковчан 2:0.

В первом тайме Дмитрий Поспелов забил после навеса с углового, а во второй половине встречи Дмитрий Сула быстро сориентировался в штрафной соперника и забил в ворота бывшей команды.



Таким образом, «Металлист-1925» поднялся на третье место в турнирной таблице с тремя победами в стартовых четырех турах, тогда как «Днепр-1» продолжает оставаться вторым с 9 очками и лучше дополнительным показателям.

Лидирует «Волынь» - 12 очков в 4 матчах.

Клуб отправил официальное письмо Президенту ПФЛ Украины Сергею Макарову, в котором указал, что ведет целенаправленную ежедневную работу для соответствия всем критериям, изложенным в Регламенте по аттестации футбольных клубов Премьер-Лиги.

Также в письме, подписанном Генеральным директором ФК "Металлист 1925" Владимиром Линке указано, что клуб в соответствующие сроки начнет процедуру аттестации в Федерации футбола Украины.

Вместе с тем, разгорается кофликт внутри команды.

Главный тренер клуба Сергей Валяев может уйти вслед за двумя предыдушим тренерами, о чем он сделал соответствующее заявление: "Сегодня была боевая, хорошая игра. Но, скорее всего, я напишу заявление об увольнении, потому что есть моменты футбольные, а есть нефутбольные. Я их понять не могу. У меня земля уходит из-под ног. Я так не могу работать. Футболисты молодцы - им честь и хвала. Я им очень благодарен, проявили характер. Но мне, честно говоря, в таких условиях работать сложно, такой "поддержкой", как у меня, очень трудно", - рассказал Валяев.



Вскоре последовл ответ одного из соучредителей клуба Сергея Стороженко:

"Нам нечего скрывать. Мне очень понравилось предложение провести встречу болельщиков с учредителями и тренерами во главе с Сергеем Валяевым. Хорошо бы провести такую встречу до матча следующего тура. Но, чтобы все были готовы к такой встрече, я хочу заявить следующее.

Руководители клуба и его собственники приветствуют громкое заявление Сергея Валяева и надеются, что он раскроет на этой встрече или в любой иной удобный для него час все нюансы неуважительного отношения к нему руководства клуба и назовет конкретных лиц, допустивших такое неуважение. Я лично благодарен Сергею Валентиновичу Валяеву за выбранное им время объявления своего резонансного заявления.



Очень хочу встречи, во время которой Валяев расскажет кто и как проявляет неуважение к нему. Дело в том, что я не в Украине, но рассчитываю вскоре приехать и узнать, что произошло. Никаких тайн! Все будет честно, открыто и объективно", - написал Стороженко.