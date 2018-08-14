Принимаются заявки на участие в соревнованиях на новой «полужелезной» дистанции триатлона «Iron Way»

Соревнования на «полужелезной» дистанции триатлона под новым брендом «Iron Way 70.3» состоятся 26 августа в Харькове.
В турнире могут принять участие мужчины и женщины практически всех возрастных категорий.
Спортсменам необходимо будет проплыть 1,93 км, проехать на велосипеде 90,1 км и пробежать 21,097 км. Победители соревнования получат денежные призы. Также будут проведены мужские и женские эстафеты, победителей которых также ожидает награда.
Заявку о регистрации можно оставить на сайте организатора до 24 августа.
Звезды обещают нестандартное мышление. Воспользуйтесь этим, чтобы шутя решить те задачи, за которые вы даже боялись взяться!
Ночью и утром слабый туман. Днем и вечером небо будет безоблачным и ничто не будет напоминать о пасмурном утре. Без осадков.
Сегодня у православных – первый Спас.
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