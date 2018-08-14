14.08.2018 14:03

Принимаются заявки на участие в соревнованиях на новой «полужелезной» дистанции триатлона «Iron Way»

Соревнования на «полужелезной» дистанции триатлона под новым брендом «Iron Way 70.3» состоятся 26 августа в Харькове.



// city.kharkov.ua

В турнире могут принять участие мужчины и женщины практически всех возрастных категорий.



Спортсменам необходимо будет проплыть 1,93 км, проехать на велосипеде 90,1 км и пробежать 21,097 км. Победители соревнования получат денежные призы. Также будут проведены мужские и женские эстафеты, победителей которых также ожидает награда.



Заявку о регистрации можно оставить на сайте организатора до 24 августа.