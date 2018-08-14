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14.08.2018  19:24   

В Харькове прошли тренировочные сборы по пожарно-прикладному спорту

в Харькове, на базе спортивного комплекса ГУ ДСНС Украины в Харьковской области прошли тренировочные сборы сборной команды по пожарно-прикладному спорту службы военизированной охраны регионального филиала «Южная железная дорога» ПАО «Укрзализныця».


В Харькове прошли тренировочные сборы по пожарно-прикладному спорту

С целью популяризации пожарно-прикладного спорта, повышения уровня профессиональной подготовки работников ведомственной пожарной охраны и их готовности к действиям по ликвидации пожаров и последствий чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте, в течение 3 дней с 8 по 10 августа, на базе спортивного комплекса ГУ ДСНС Украины в Харьковской области будет тренироваться сборная команда службы военизированной охраны регионального филиала «Южная железная дорога».

В состав сборной команды вошли 9 лучших участников из подразделений службы военизированной охраны Южной железной дороги. Команду возглавил главный инспектор по пожарному надзору регионального филиала Валентин Крамченко и тренер - начальник отдела пожарного надзора Валерий Акимов.

В дальнейшем сборная команды Южной железной дороги будет защищать честь ЮЖД по пожарно-прикладному спорту на соревнованиях сборных команд служб военизированной охраны региональных филиалов ОАО «Укрзализныця».

Напомним, соревнования сборных команд служб военизированной охраны всех 6 региональных филиалов Укрзализныци будут проходить в период с 11 по 13 сентября 2018 на базе спортивного комплекса Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности в г. Львове.

Тэги:  спорт, тренировка, пожарно-прикладной, харьков
 
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