14.08.2018 18:57

В Харькове сыграют юношеские команды лучших футбольных клубов страны

Всеукраинский юношеский турнир по футболу «Первая столица», посвященный Дню города, стартует 17 августа.



// city.kharkov.ua

В турнире примут участие восемь команд (спортсмены 2005 г. р.) ведущих футбольных клубов Украины, которые разбиты на две группы. В группе «А» сыграют «Динамо» (Киев), «Металлург» (Запорожье), «Ворскла» (Полтава), «Карпаты» (Львов); в группе «Б» - «Металлист 1925» (Харьков), «Черноморец» (Одесса), «Шахтер» (Донецк) и «Днепр» (Днепр).

Соревнования будут проводиться по круговой системе. Предварительные игры пройдут на стадионах ДЮСШ «Восток» (ул. 12 Апреля, 5а) и Харьковского национального университета внутренних дел (пр. Льва Ландау, 27).



Начало игр - ежедневно в 10:00 и 15:00 .

Команды, которые займут вторые места в своих группах, сыграют за третье место 21 августа (начало - в 13:00). Финальная игра состоится в тот же день (начало - в 15:00). Оба матча пройдут на стадионе университета внутренних дел.

Победителям и призерами вручат кубки, медали, дипломы и памятные призы, отдельно будут отмечены лучшие игроки.