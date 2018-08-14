В Харькове сыграют юношеские команды лучших футбольных клубов страны

Всеукраинский юношеский турнир по футболу «Первая столица», посвященный Дню города, стартует 17 августа.
В турнире примут участие восемь команд (спортсмены 2005 г. р.) ведущих футбольных клубов Украины, которые разбиты на две группы. В группе «А» сыграют «Динамо» (Киев), «Металлург» (Запорожье), «Ворскла» (Полтава), «Карпаты» (Львов); в группе «Б» - «Металлист 1925» (Харьков), «Черноморец» (Одесса), «Шахтер» (Донецк) и «Днепр» (Днепр).
Соревнования будут проводиться по круговой системе. Предварительные игры пройдут на стадионах ДЮСШ «Восток» (ул. 12 Апреля, 5а) и Харьковского национального университета внутренних дел (пр. Льва Ландау, 27).
Начало игр - ежедневно в 10:00 и 15:00 .
Команды, которые займут вторые места в своих группах, сыграют за третье место 21 августа (начало - в 13:00). Финальная игра состоится в тот же день (начало - в 15:00). Оба матча пройдут на стадионе университета внутренних дел.
Победителям и призерами вручат кубки, медали, дипломы и памятные призы, отдельно будут отмечены лучшие игроки.
Звезды обещают нестандартное мышление. Воспользуйтесь этим, чтобы шутя решить те задачи, за которые вы даже боялись взяться!
Ночью и утром слабый туман. Днем и вечером небо будет безоблачным и ничто не будет напоминать о пасмурном утре. Без осадков.
Сегодня у православных – первый Спас.
влажн.:
давл.:
ветер: