14.08.2018 19:58

Харьковские боксеры завоевали пять медалей чемпионата Украины

Участие в чемпионате приняли боксеры из всех регионов Украины, а по их итогам сборная Харьковской области завоевала 1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые награды.



// ХОГА

Чемпионом Украины в весе до 60 кг стал Владимир Еременко. Харьковчанин победно провел четыре поединка и дошел до финала, где по раздельному решению судей 4:1 выиграл у боксера из Тернопольской области Данила Горбенко.

«Серебро» чемпионата завоевали: Даниил Дрыжак (весовая категория - 44-46кг), который в финале проиграл 0:5 одесситу Дмитрию Молодану, а также Владимир Швирло (весовая категория - до 54кг). В финале Владимир по единогласному решению судей проиграл Максиму Власюку из Винницкой области.

Бронзовыми призерами стали Никита Горбатенко (весовая категория - до 70кг) и Матвей Ражба (весовая категория - до 75 кг).