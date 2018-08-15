15.08.2018 17:30

В Молодежном парке пройдут открытые тренировки по бегу

Открытые беговые тренировки «Open Run Day» пройдут в августе и сентябре в Молодежном парке (ул. Пушкинская, 100).



// city.kharkov.ua

Для участия в тренировках приглашаются все желающие. Спортивное мероприятие будут проводить профессиональные тренеры. Первая тренировка по бегу состоится 18 августа.

Всего в рамках «Open Run Day» запланированы четыре тренировки:



18 августа - с 16:00 до 18:00;

24 августа - с 9:00 до 11:00;

2 сентября - с 16:00 до 18:00;

9 сентября - с 7:30 до 10:00 - контрольная тренировка: забег на 5 км в рамках фестиваля бега «Strong Run».



Более подробную информацию о тренировках можно получить по телефону: 099-182-05-58.