Главная Новости Спорт В Молодежном парке пройдут открытые тренировки по бегу
15.08.2018  17:30   

В Молодежном парке пройдут открытые тренировки по бегу

Открытые беговые тренировки «Open Run Day» пройдут в августе и сентябре в Молодежном парке (ул. Пушкинская, 100).


// city.kharkov.ua

Для участия в тренировках приглашаются все желающие. Спортивное мероприятие будут проводить профессиональные тренеры. Первая тренировка по бегу состоится 18 августа.

Всего в рамках «Open Run Day» запланированы четыре тренировки:

18 августа - с 16:00 до 18:00;
24 августа - с 9:00 до 11:00;
2 сентября - с 16:00 до 18:00;
9 сентября - с 7:30 до 10:00 - контрольная тренировка: забег на 5 км в рамках фестиваля бега «Strong Run».

Более подробную информацию о тренировках можно получить по телефону: 099-182-05-58.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  бег, харьков, открытая тренировка
 
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