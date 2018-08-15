В Молодежном парке пройдут открытые тренировки по бегу

Открытые беговые тренировки «Open Run Day» пройдут в августе и сентябре в Молодежном парке (ул. Пушкинская, 100).
Для участия в тренировках приглашаются все желающие. Спортивное мероприятие будут проводить профессиональные тренеры. Первая тренировка по бегу состоится 18 августа.
Всего в рамках «Open Run Day» запланированы четыре тренировки:
18 августа - с 16:00 до 18:00;
24 августа - с 9:00 до 11:00;
2 сентября - с 16:00 до 18:00;
9 сентября - с 7:30 до 10:00 - контрольная тренировка: забег на 5 км в рамках фестиваля бега «Strong Run».
Более подробную информацию о тренировках можно получить по телефону: 099-182-05-58.
Хороший день, чтобы заняться рутинной работой или сделать все те дела, которые откладывали на потом. А вот от важных разговоров сегодня лучше отказаться.
Середина недели будет жаркой – днем столбик термометра снова перевалит за отметку в 30 градусов. Осадков не ожидается.
На всем постсоветском пространстве праздник получил официальный статус только в Укране – в 2008 году.
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