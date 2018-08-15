15.08.2018 19:48

Сегодня стартовал конкурс на выбор спортивного талисмана Харькова

Цель конкурса - пропаганда здорового образа жизни среди харьковчан и привлечение к занятиям спортом детей и подростков.



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Первый этап конкурса на выбор официального спортивного талисмана города Харькова стартовал сегодня, 15 августа.



Об этом сообщили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта.



Цель конкурса - пропаганда здорового образа жизни среди харьковчан и привлечение к занятиям спортом детей и подростков. Планируется, что спортивный талисман станет стимулом для спортивных побед харьковчан, он будет использоваться в рекламных, коммуникационных и прочих мероприятиях, направленных на формирование положительного спортивного имиджа города Харькова.



Конкурс будет проводиться в два этапа. На первом этапе, который пройдет с 15 по 31 августа (до 17:00), состоится прием идей относительно талисмана. При этом необходимо обосновать, по какому принципу выбирался персонаж для талисмана (талисманом может стать любой персонаж, реальный или мифический). Чтобы направить предложение, необходимо заполнить форму участника конкурса.



На втором этапе, который пройдет с 7 по 21 сентября, буду отобраны пять лучших идей. Все желающие смогут проголосовать за понравившиеся предложения на сайте «Портал харьковчанина». Проект, который по итогам анкетирования наберет наибольшее количество голосов, будет официально объявлен спортивным талисманом Харькова.





