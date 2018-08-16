Футбол. Харьковская «Кобра» окончательно выбывает из Чемпионата Украины

Соответствующее решение относительно бывшего «Гелиоса» будет принято ПФЛ.
Как сообщает пресс-служба ПФЛ, от ФК «Кобра» пришло письмо о том, что команда не имеет возможности выехать на матч пятого тура Первой лиги в Кропивницкого.
В связи с этим ПФЛ передаст соответствующие документы в КДК ФФУ.
Решение о снятии команды будет принято в соответствии с Дисциплинарным правилам ФФУ и Регламента Всеукраинских соревнований по футболу среди команд ПФЛ.
Напомним, что матч четвертого тура в Харькове, где «Кобра» должна была принять «Горняк-Спорт», также не состоялся.
Ранее имела место информация о том, что «Кобра» может прекратить существование, но руководство и ПФЛ опровергали ее.
Теперь клуб, вероятно, будет выступать в областном, но не национальном первенстве.
Берясь сегодня за какое-то дело, вам очень не помешает спокойно взвесить и обдумать, не переоцениваете ли вы свои силы? Быть может, лучше будет его отложить на потом?
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине знойного дня и будет пасмурно до самого вечера. Осадков не ожидается. Ветер переменных направлений.
Этот день в народе называли Малинником, поскольку он выпадал на период, когда в лесах и садах бывало много малины.
влажн.:
давл.:
ветер: