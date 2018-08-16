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16.08.2018  16:47   

Футбол. Харьковская «Кобра» окончательно выбывает из Чемпионата Украины

Соответствующее решение относительно бывшего «Гелиоса» будет принято ПФЛ.


footballua.tv

Как сообщает пресс-служба ПФЛ, от ФК «Кобра» пришло письмо о том, что команда не имеет возможности выехать на матч пятого тура Первой лиги в Кропивницкого. 

В связи с этим ПФЛ передаст соответствующие документы в КДК ФФУ. 

Решение о снятии команды будет принято в соответствии с Дисциплинарным правилам ФФУ и Регламента Всеукраинских соревнований по футболу среди команд ПФЛ.

 Напомним, что матч четвертого тура в Харькове, где «Кобра» должна была принять «Горняк-Спорт», также не состоялся.

Ранее имела место информация  о том, что «Кобра» может прекратить существование, но руководство и ПФЛ опровергали ее.

Теперь клуб, вероятно, будет выступать в областном, но не национальном первенстве.

Источник:   ПФЛ
 Тэги:  футбол, спорт, харьков, прекращает борьбу, кобра, гелиос, чемпионат
 
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