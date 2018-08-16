Бокс. Харьковчанин Александр Гвоздик проведет свой титульный бой 1 декабря

Об этом заявил президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман.
По словам президента Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулеймана, поединок между полноценным и «временным» чемпионами организации в полутяжёлом весе, канадцем Адонисом Стивенсоном и украинцем Александром Гвоздиком , состоится 1 декабря.
Бой пройдет в Монреале (Канада)
Гвоздик завоевал «временный» титул в марте 2018 года, перебоксировав в Нью-Йорке (США) французского середняка Мехди Амара.
В свою очередь, Стивенсон последнюю защиту полноценного титула провёл в мае в Торонто (Канада) против шведа Баду Джека.
Итоговый счёт — ничья решением большинства судей.
Берясь сегодня за какое-то дело, вам очень не помешает спокойно взвесить и обдумать, не переоцениваете ли вы свои силы? Быть может, лучше будет его отложить на потом?
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине знойного дня и будет пасмурно до самого вечера. Осадков не ожидается. Ветер переменных направлений.
Этот день в народе называли Малинником, поскольку он выпадал на период, когда в лесах и садах бывало много малины.
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давл.:
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