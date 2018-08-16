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16.08.2018  17:48   

Бокс. Харьковчанин Александр Гвоздик проведет свой титульный бой 1 декабря

Об этом заявил президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман.


aif.ua

По словам президента Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулеймана, поединок между полноценным и «временным» чемпионами организации в полутяжёлом весе, канадцем Адонисом Стивенсоном и украинцем Александром Гвоздиком , состоится 1 декабря.

Бой пройдет в Монреале (Канада)

Гвоздик завоевал «временный» титул в марте 2018 года, перебоксировав в Нью-Йорке (США) французского середняка Мехди Амара.

В свою очередь, Стивенсон последнюю защиту полноценного титула провёл в мае в Торонто (Канада) против шведа Баду Джека.

Итоговый счёт — ничья решением большинства судей.

 

Источник:   УНИАН
 Тэги:  бой, гвоздик, харьков, стивенсон, баду джек
 
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