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16.08.2018  19:19   

Харьковские дзюдоисты - призеры Кубка Европы

Спортсмены Первой столицы завоевали две золотые, две серебряные и 11 бронзовых наград, став третьими в медальном зачете.


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Как сообщает NR, cоревнования проходили в румынском городе Клуж-Напока 11 и 12 августа.

Серебряную медаль в категории до 100 килограммов получил Евгений Вегера.

В борьбе за второе место наш спортсмен победил соперника из Румынии, а также своего соотечественника из Запорожья Аслана Куразова.

В поединке за "золото" дзюдоист уступил Заури Кенчадзе из Грузии.

Бронзовой призеркой Кубка в весовой категории до 57 килограммов стала Владислава Нецвит.

Кроме того, еще один харьковчанин Владислав Березка, выступающий в весовой категории выше 100 килограммов, уступил хорвату третье место.

Всего на Кубке Европы украинская сборная завоевала две золотые, две серебряные, 11 бронзовых медалей и заняла третье место в медальном зачете.

"Золото" чемпионата досталось грузинам, а "серебро" хозяевам соревнований – румынам.

Источник:   NR
 Тэги:  дзюдо, харьков, призеры
 
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