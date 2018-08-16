Харьковские дзюдоисты - призеры Кубка Европы

Спортсмены Первой столицы завоевали две золотые, две серебряные и 11 бронзовых наград, став третьими в медальном зачете.
Как сообщает NR, cоревнования проходили в румынском городе Клуж-Напока 11 и 12 августа.
Серебряную медаль в категории до 100 килограммов получил Евгений Вегера.
В борьбе за второе место наш спортсмен победил соперника из Румынии, а также своего соотечественника из Запорожья Аслана Куразова.
В поединке за "золото" дзюдоист уступил Заури Кенчадзе из Грузии.
Бронзовой призеркой Кубка в весовой категории до 57 килограммов стала Владислава Нецвит.
Кроме того, еще один харьковчанин Владислав Березка, выступающий в весовой категории выше 100 килограммов, уступил хорвату третье место.
Всего на Кубке Европы украинская сборная завоевала две золотые, две серебряные, 11 бронзовых медалей и заняла третье место в медальном зачете.
"Золото" чемпионата досталось грузинам, а "серебро" хозяевам соревнований – румынам.
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