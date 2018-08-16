16.08.2018 18:14

Боксеры-харьковчане успешно выступили на Чемпионате Украины

Харьковские боксеры завоевали пять медалей чемпионата Украины.



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В чемпионате приняли участие спортсмены со всех регионов Украины. По итогам соревнований, сборная Харьковской области завоевала одну золотую, две серебряные и две бронзовые награды.



Так, харьковчанин Владимир Еременко стал чемпионом Украины в весе до 60 кг.

Он выиграл в четырех поединках и дошел до финала, где по решению судей 4:1 победил спортсмена из Тернопольской области Даниила Горбенко.



Серебряными призерами чемпионата стали Даниил Дрыжак (весовая категория - 44-46 кг), который в финале уступил одесситу Дмитрию Молодану, а также Владимир Швирло (весовая категория - до 54 кг), который уступил Максиму Власюку из Винницкой области.



Бронзовые медали завоевали Никита Горбатенко (весовая категория - до 70 кг) и Матвей Ражба (весовая категория - до 75 кг).