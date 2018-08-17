Марафон «Освобождение»: участники, схема перекрытия улиц и измененные маршруты общественного траспорта

В воскресенье, 19 августа, в Харькове пройдут 33-й традиционный Международный легкоатлетический марафон «Освобождение» и бег по шоссе, посвященные Дню города и Дню Независимости Украины.
Мероприятие пройдет в рамках празднования 27-летия Независимости Украины и 75-й годовщины освобождения Харькова от нацистских захватчиков.
В соревнованиях примут участие профессиональные спортсмены и любители, спортсмены с инвалидностью, гости из других городов Украины и стран ближнего зарубежья, представители городов-побратимов, жители Харькова. Всего в марафоне планируется участие более 4 тыс. бегунов. Дистанции забегов: 3 км, 10 км, 21 км и 42 км.
Старт марафона – в 8:00 на стадионе «Динамо» (около ворот с ул. Новгородской).
Во время проведения марафона, с 7:00 до 15:00 19 августа. будет ограничено движение транспортных средств по маршруту:
– ул. Новгородская от ул. Липовой до ул. динамовской
– ул. Динамовская на участке от ул. Новгородской до ул. Тринклера
– въезд Тринклера
– ул. Веснина на участке от въезда Тринклера до ул. Сумской
– ул. Сумская на участке от ул. Веснина до ул. Деревянко
– Белгородское шоссе от ул. Деревянко до ул. Академика Курчатова.
Автомобилистов просят заблаговременно спланировать свой маршрут.
Также изменятся маршруты общественного траспорта.
В частности, движение троллейбусов будет организовано следующим образом:
№2: разворотный круг «Пр. Победы» – пр. Победы – ул. Людвига Свободы – ул. Ахсарова – пр. Науки – пр. Независимости – ул. Сумская – пл. Конституции;
№12: ул. Клочковская – ул. 23 Августа – ул. Космонавтов –у л. Деревянко – ул. Балакирева – разворотный круг «Больница скорой помощи».
Также с 7:00 до 15:00 изменятся или будут отменены маршруты ряда автобусов.
Кроме того, 19 августа не будет работать платная парковка по ул. Веснина: от ул. Сумской до въезда Тринклера.
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