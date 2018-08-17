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17.08.2018  12:30   

Марафон «Освобождение»: участники, схема перекрытия улиц и измененные маршруты общественного траспорта

В воскресенье, 19 августа, в Харькове пройдут 33-й традиционный Международный легкоатлетический марафон «Освобождение» и бег по шоссе, посвященные Дню города и Дню Независимости Украины.


// Vgorode

Мероприятие пройдет в рамках празднования 27-летия Независимости Украины и 75-й годовщины освобождения Харькова от нацистских захватчиков.

В соревнованиях примут участие профессиональные спортсмены и любители, спортсмены с инвалидностью, гости из других городов Украины и стран ближнего зарубежья, представители городов-побратимов, жители Харькова. Всего в марафоне планируется участие более 4 тыс. бегунов. Дистанции забегов: 3 км, 10 км, 21 км и 42 км.

Старт марафона – в 8:00 на стадионе «Динамо» (около ворот с ул. Новгородской).

Во время проведения марафона, с 7:00 до 15:00 19 августа. будет ограничено движение транспортных средств по маршруту:
ул. Новгородская от ул. Липовой до ул. динамовской
ул. Динамовская на участке от ул. Новгородской до ул. Тринклера
въезд Тринклера
ул. Веснина на участке от въезда Тринклера до ул. Сумской
ул. Сумская на участке от ул. Веснина до ул. Деревянко
Белгородское шоссе от ул. Деревянко до ул. Академика Курчатова.

Автомобилистов просят заблаговременно спланировать свой маршрут.

Также изменятся маршруты общественного траспорта.

В частности, движение троллейбусов будет организовано следующим образом:
№2: разворотный круг «Пр. Победы» – пр. Победы – ул. Людвига Свободы – ул. Ахсарова – пр. Науки – пр. Независимости – ул. Сумская – пл. Конституции;
№12: ул. Клочковская – ул. 23 Августа – ул. Космонавтов –у л. Деревянко – ул. Балакирева – разворотный круг «Больница скорой помощи».

Также с 7:00 до 15:00 изменятся или будут отменены маршруты ряда автобусов.

Кроме того, 19 августа не будет работать платная парковка по ул. Веснина: от ул. Сумской до въезда Тринклера.

 

Тэги:  марафон, харьков, освобождение, движение
 
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