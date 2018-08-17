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17.08.2018  17:46   

Футбол. Внутренний конфликт в Металлисте 1925 исчерпан? (ВИДЕО)

Есть надежда, что харьковскую команду не будут сотрясать внутренние разногласия


metalist1925.com

Как сообщает Официальный сайт Металлиста 1925 сообщает, что сегодня состоялась встреча при участии руководства харьковского клуба, его учредителей, болельщиков, а также представителей тренерского штаба и игроков. Поводом для нее стали слова главного тренера Сергея Валяева, которые были сказаны после матча с Днепром-1 (2:0).

В ходе беседы наставник харьковской команды извинился за сказанные им слова. А учредитель клуба Сергей Стороженко отметил, что Валяев его полностью устраивает как главный тренер.

Напомним, что главный тренер Металлиста 1925 намекнул на уход из клуба после матча с днепрянами. Он говорил, что причиной такого решения может стать «неспортивная составляющая», которая мешает ему работать.

После заявления наставника желто-синих появилась информация,  что сменить Валяева на посту главного тренера может Александр Горяинов, который работает с командой Металлист Юниор.

После четырех туров Металлист 1925 занимает 3-е место в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 9 очков. Следующий матч харьковчане сыграют против Оболонь-Бровар 18 августа.

Источник:   Сайт ФК Металлист 1925
 Тэги:  футбол, харьков, спорт, конфликт, металлист 1925
 
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