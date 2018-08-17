Баскетбол. За харьковский Политехник будет выступать американец

Легионер будет играть на позиции защитника
Как сообщает Sport.ua Харьковский Политехник подписал первого в летнее межсезонье американского защитника.
Им будет Монтрелл Уильямс.
Выпускник университета Арканзас Тек в прошлом сезоне NCAA набирал 13,6 очка, делал 6,3 подбора и 1,3 перехвата в среднем за игру.
Для Уильямса этот сезон станет первым в профессиональной карьере.
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