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17.08.2018  19:19   

Баскетбол. За харьковский Политехник будет выступать американец

Легионер будет играть на позиции защитника


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Как сообщает Sport.ua Харьковский Политехник подписал первого в летнее межсезонье американского защитника.

Им будет Монтрелл Уильямс.
 
Выпускник университета Арканзас Тек в прошлом сезоне NCAA набирал 13,6 очка, делал 6,3 подбора и 1,3 перехвата в среднем за игру.
 
Для Уильямса этот сезон станет первым в профессиональной карьере.








 

Источник:   Sport.ua
 Тэги:  баскетбол, харьков, политехник, легионер, американец
 
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