33-й международный марафон «Освобождение» стартовал в Харькове

В этом году в марафоне принимают участие около 5 тысяч человек.
Забег стартовал на стадионе «Динамо» (около ворот с улиці Новгородской).с ул. Новогородской. Его маршрут пройдет по улицам Тринклера, Веснина, Сумской, Белгородскому шоссе, ул. Деревянко и Академика Курчатова и обратно. Финишируют спортсмены на стадионе «Динамо».
Участники могли выбрать подходящую для себя дистанцию: от спортивно-массового забега на 3 километра до полного марафона (42 км 195 м).
НАпомним, на время проведения мараона (до 15.00) будут закрыты для транспорта улицы, по которым бегут участники, и изменится движение троллейбусов и маршруток.
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