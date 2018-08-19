19.08.2018 09:06

33-й международный марафон «Освобождение» стартовал в Харькове

В этом году в марафоне принимают участие около 5 тысяч человек.



// ХОГА

Забег стартовал на стадионе «Динамо» (около ворот с улиці Новгородской).с ул. Новогородской. Его маршрут пройдет по улицам Тринклера, Веснина, Сумской, Белгородскому шоссе, ул. Деревянко и Академика Курчатова и обратно. Финишируют спортсмены на стадионе «Динамо».



Участники могли выбрать подходящую для себя дистанцию: от спортивно-массового забега на 3 километра до полного марафона (42 км 195 м).



НАпомним, на время проведения мараона (до 15.00) будут закрыты для транспорта улицы, по которым бегут участники, и изменится движение троллейбусов и маршруток.