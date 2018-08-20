20.08.2018 12:19

Металлист 1925 минимально уступил и рвется к реваншу (ФОТО, ВИДЕО)

Проиграв за две минуты до конца матча с Оболонью, харьковчане собираются нанести "ответный удар"



metalist1925.com

В очередном туре Чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги, харьковский "Металлист 1925" на домашнем стадионе ОСК "Металлист" на последних минутах неожиданно уступил "Оболонь-Бровар



"Металлист 1925" - "Оболонь-Бровар" - 0: 1

Гол: Колбаса 88

"Металлист 1925": Дьяков, Жук, Поспелов, Жданов, Мельничук, Калюжный, Климакова, Чегурко (Дехтяренко 70), Баловень (Романов 52), Синица, Давыдов (к) (Сула 78)

Фото: Каневцев, Прихна, Коваленко И., Шевченко, Стороженко, Луиз Фернандо

Главный тренер - Сергей Валяев

"Оболонь-Бровар": Федоровский, Гуськов (Кузин 90 + 5), Деребчинський (Ткач 58), Ефремов, Коваленко К. (к), Мединский, Покотилюк, Семенко, Слободян (Колбаса 77), Ульянченко (Корнев 54), Шевченко.

Фото: Тюрин, Безуглый, Гурмак, Клак, Островский, Продан, Прокопенко, Степаненко

Главный тренер - Сергей Ковалец.

Комментируя результат матча, Главный тренер ФК "Металлист 1925" Сергей Валяев отметил, что "комментировать особо нечего, ведь свои моменты нужно использовать. К футболистам у меня претензий нет. Одна команда просто била мяча вперед, а вторая играла в футбол. Сегодня просто надо было забить свое и не пропустить. Если бы забили, все бы сложилось иначе. Никто не думал, что мы возьмем очки в Днепре, никто не думал, что мы их потеряем здесь. Но после больших побед всегда бывает спад. Думал, честно вам скажу, что сыграем вничью. К сожалению.



При этом наставник желто-синих не сиключает, что трения внутри клуба на прошедшей неделе могли отразились на игре: "Бесследно ничего не проходит. Искать в этом оправдание я не буду, но мелочей в футболе не бывает. Есть футбольные законы, их нарушать нельзя. Не хочу о них рассказывать более подробно и углубленно... Я люблю говорить - где потеряли, значит, потом где-то найдем. 22-го играть с ними в Кубке, нужно будет сделать все, чтобы реабилитироваться перед болельщиками."





