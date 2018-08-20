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20.08.2018  14:19   

Харьковские лучники - призеры этапа Кубка Украины

Спортсмены Первой столицы успешно выступили на турнире Стрелы Слобожанщины


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В соревнованиях приняли участие около 170 спортсменов из разных областей страны

Первый комплект медалей был разыгран среди смешанных команд во всех категориях. В категории классического лука среди

взрослых спортсменов харьковчане Дмитрий Ловчиков и Дарья Павличенко заняли третье место, уступив первенство спортсменам из

Сум и Львова, сообщают в горсовете.

Среди кадетов в этом виде программы победили харьковчане Тарас Трифанов и Валерия Онищук, а серебряными и бронзовыми

призерами стали две команды из Черкассы. Также харьковчане Юлия Курсина и Вадим Головко завоевали «золото» в категории

блочного лука.

В третий день соревнований разыгрывались медали в личном зачете во всех категориях. Среди мужчин в классическом луке

первенство одержал харьковчанин Александр Сердюк, второе и третье места заняли представители Сумской области.

Среди женщин в этом виде программы харьковчанка  Дарья Павличенко заняла второе место, победу одержала  сумчанка, а

бронзовую медаль – спортсменка из Львова. Среди кадетов второе и третье места заняли харьковчане Тарас Трифанов и Владимир

Каменский.

В категории блочного лука среди мужчин победу одержал харьковский спортсмен Александр Соколов, вторым стал его коллега по

команде Вадим Головко, а бронзовая награда досталась спортсмену из города Ровно. Среди женщин в этом виде программы

победила киевлянка,  серебряной и бронзовой призерками  стали харьковчанки Юлия Курсина и Диана Мурашко.

В командных соревнованиях среди мужчин (классический лук) харьковчане заняли второе место, уступив первенство сборной

команде «Сумы – Ровно». Среди женщин победу одержала харьковская команда в составе Екатерины Дубровиной, Дарьи Павличенко и

Екатерины Мазорчук, серебряные медали также у команды из Харькова, бронзовая награда у команды Черновицкой области. Среди

кадетов команда «Харьковская – 1» заняла первое место, а команда «Харьковская – 2» стала бронзовым призером соревнований.

В командном зачете у представителей блочного лука среди мужчин  победителем стала команда «Харьковская – 1», второе место

заняли киевляне, а бронзовыми призерами также стали харьковчане.

Источник:   МГ Объектив
 Тэги:  стрельба, лук, харьков, спорт
 
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