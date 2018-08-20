Харьковские лучники - призеры этапа Кубка Украины

Спортсмены Первой столицы успешно выступили на турнире Стрелы Слобожанщины
В соревнованиях приняли участие около 170 спортсменов из разных областей страны
Первый комплект медалей был разыгран среди смешанных команд во всех категориях. В категории классического лука среди
взрослых спортсменов харьковчане Дмитрий Ловчиков и Дарья Павличенко заняли третье место, уступив первенство спортсменам из
Сум и Львова, сообщают в горсовете.
Среди кадетов в этом виде программы победили харьковчане Тарас Трифанов и Валерия Онищук, а серебряными и бронзовыми
призерами стали две команды из Черкассы. Также харьковчане Юлия Курсина и Вадим Головко завоевали «золото» в категории
блочного лука.
В третий день соревнований разыгрывались медали в личном зачете во всех категориях. Среди мужчин в классическом луке
первенство одержал харьковчанин Александр Сердюк, второе и третье места заняли представители Сумской области.
Среди женщин в этом виде программы харьковчанка Дарья Павличенко заняла второе место, победу одержала сумчанка, а
бронзовую медаль – спортсменка из Львова. Среди кадетов второе и третье места заняли харьковчане Тарас Трифанов и Владимир
Каменский.
В категории блочного лука среди мужчин победу одержал харьковский спортсмен Александр Соколов, вторым стал его коллега по
команде Вадим Головко, а бронзовая награда досталась спортсмену из города Ровно. Среди женщин в этом виде программы
победила киевлянка, серебряной и бронзовой призерками стали харьковчанки Юлия Курсина и Диана Мурашко.
В командных соревнованиях среди мужчин (классический лук) харьковчане заняли второе место, уступив первенство сборной
команде «Сумы – Ровно». Среди женщин победу одержала харьковская команда в составе Екатерины Дубровиной, Дарьи Павличенко и
Екатерины Мазорчук, серебряные медали также у команды из Харькова, бронзовая награда у команды Черновицкой области. Среди
кадетов команда «Харьковская – 1» заняла первое место, а команда «Харьковская – 2» стала бронзовым призером соревнований.
В командном зачете у представителей блочного лука среди мужчин победителем стала команда «Харьковская – 1», второе место
заняли киевляне, а бронзовыми призерами также стали харьковчане.
Если сегодня на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
Двойное название праздник получил в честь двух святых — преподобного Пимена и мученика Марина.
влажн.:
давл.:
ветер: