20.08.2018 14:19

Харьковские лучники - призеры этапа Кубка Украины

Спортсмены Первой столицы успешно выступили на турнире Стрелы Слобожанщины



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В соревнованиях приняли участие около 170 спортсменов из разных областей страны



Первый комплект медалей был разыгран среди смешанных команд во всех категориях. В категории классического лука среди



взрослых спортсменов харьковчане Дмитрий Ловчиков и Дарья Павличенко заняли третье место, уступив первенство спортсменам из



Сум и Львова, сообщают в горсовете.



Среди кадетов в этом виде программы победили харьковчане Тарас Трифанов и Валерия Онищук, а серебряными и бронзовыми



призерами стали две команды из Черкассы. Также харьковчане Юлия Курсина и Вадим Головко завоевали «золото» в категории



блочного лука.



В третий день соревнований разыгрывались медали в личном зачете во всех категориях. Среди мужчин в классическом луке



первенство одержал харьковчанин Александр Сердюк, второе и третье места заняли представители Сумской области.



Среди женщин в этом виде программы харьковчанка Дарья Павличенко заняла второе место, победу одержала сумчанка, а



бронзовую медаль – спортсменка из Львова. Среди кадетов второе и третье места заняли харьковчане Тарас Трифанов и Владимир



Каменский.



В категории блочного лука среди мужчин победу одержал харьковский спортсмен Александр Соколов, вторым стал его коллега по



команде Вадим Головко, а бронзовая награда досталась спортсмену из города Ровно. Среди женщин в этом виде программы



победила киевлянка, серебряной и бронзовой призерками стали харьковчанки Юлия Курсина и Диана Мурашко.



В командных соревнованиях среди мужчин (классический лук) харьковчане заняли второе место, уступив первенство сборной



команде «Сумы – Ровно». Среди женщин победу одержала харьковская команда в составе Екатерины Дубровиной, Дарьи Павличенко и



Екатерины Мазорчук, серебряные медали также у команды из Харькова, бронзовая награда у команды Черновицкой области. Среди



кадетов команда «Харьковская – 1» заняла первое место, а команда «Харьковская – 2» стала бронзовым призером соревнований.



В командном зачете у представителей блочного лука среди мужчин победителем стала команда «Харьковская – 1», второе место



заняли киевляне, а бронзовыми призерами также стали харьковчане.