20.08.2018 14:10

Украинские спортсмены пробежали марафон в честь освобождения Харькова

33-й Международный легкоатлетический марафон «Освобождение» и бег по шоссе прошли 19 августа в Харькове.



// city.kharkov.ua

Марафон традиционно был посвящен годовщине освобождения Харькова от нацистских захватчиков и Дню независимости Украины.



Как сообщили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта, спортсмены выбирали дистанцию по своим силам. Поддержать харьковчан в забеге в честь освобождения города приехали гости из разных городов Украины. В самом массовом забеге на 3 км приняли участие 3 тыс. 600 человек - в основном, любители бега, а также представители разных спортивных школ, военных училищ. Дистанцию 10 км пробежали более 350 зарегистрированных по списку участников и 1 тыс. 100 курсантов, для которых сделали номера другого цвета. Полумарафон (21 км) пробежали около 190 человек, марафон (42 км) - около 80 спортсменов.



Маршрут пролегал по улицам Динамовской, Сумской, Белгородскому шоссе до пос. Пятихатки и обратно.



Первое место в забеге на 3 км среди мужчин занял харьковчанин Алексей Попруга с результатом 9 мин. 27 сек. Среди женщин первой пробежала дистанцию Иванна Руденко с результатом 11 мин. 20 сек.



Также харьковчане одержали первенство в забеге на 10 км. Лучший результат среди мужчин показал Михаил Гомулько (33 мин. 30 сек.), а среди женщин - Марина Немченко (36 мин. 19 сек.).



21 км быстрее всех одолели житель поселка Краснополье (Сумская область) Александр Чеперис (1 час 11 мин. 33 сек.) и харьковчанка Ольга Мащенко (1 час 30 мин. 15 сек.).



Первенство на марафонской дистанции в 42 км одержали харьковчане Андрей Олейник с результатом 2 часа 37 мин. 20 сек. и Наталья Караван, которая пробежала ее за 3 часа 11 мин. 44 сек.