Харьковские паралимпийцы собрали целый урожай медалей на первенстве Европы

Паралимпийская сборная Украины по плаванию, в составе которой было девять харьковчан, победила в медальном зачете
Успешно выступила национальная паралимпийская сборная на первенстев континента по плаванию в Дублине.
В составе команды выступали 9 харьковчан.
Так, Максим Крипак завоевал 4 золотые и 3 серебряные награды, Максим Веракса - 2 «серебра» и 1 «бронзу, Роман Бондаренко - серебряную медаль, Яна Бережная – 1 «серебро» и 1 «бронзу».
У Марины Поддубной – 2 золотые награды, 2 серебряные и 1 бронзовая.
Павлу Мясоедову, Александру Головко, Александру Артюхову и Михаилу Сербину завоевать призовые места не удалось.
В целом на этом чемпионате украинцам не было равных - 106 наград: 33 золотых, 44 серебряных и 29 бронзовых.
Если сегодня на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
Двойное название праздник получил в честь двух святых — преподобного Пимена и мученика Марина.
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