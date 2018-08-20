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20.08.2018  16:45   

Харьковские паралимпийцы собрали целый урожай медалей на первенстве Европы

Паралимпийская сборная Украины по плаванию, в составе которой было девять харьковчан, победила в медальном зачете


kharkivoda.gov.ua

Успешно выступила национальная паралимпийская сборная на первенстев континента по плаванию в Дублине.

В составе команды выступали 9 харьковчан.

Так, Максим Крипак завоевал 4 золотые и 3 серебряные награды, Максим Веракса - 2 «серебра» и 1 «бронзу, Роман Бондаренко - серебряную медаль, Яна Бережная – 1 «серебро» и 1 «бронзу».

У Марины Поддубной – 2 золотые награды, 2 серебряные и 1 бронзовая.

Павлу Мясоедову, Александру Головко, Александру Артюхову и Михаилу Сербину завоевать призовые места не удалось.

В целом на этом чемпионате украинцам не было равных - 106 наград: 33 золотых, 44 серебряных и 29 бронзовых.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  плавание, харьков, успех, чемпионат европы
 
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