20.08.2018 16:45

Харьковские паралимпийцы собрали целый урожай медалей на первенстве Европы

Паралимпийская сборная Украины по плаванию, в составе которой было девять харьковчан, победила в медальном зачете



kharkivoda.gov.ua

Успешно выступила национальная паралимпийская сборная на первенстев континента по плаванию в Дублине.

В составе команды выступали 9 харьковчан.



Так, Максим Крипак завоевал 4 золотые и 3 серебряные награды, Максим Веракса - 2 «серебра» и 1 «бронзу, Роман Бондаренко - серебряную медаль, Яна Бережная – 1 «серебро» и 1 «бронзу».

У Марины Поддубной – 2 золотые награды, 2 серебряные и 1 бронзовая.



Павлу Мясоедову, Александру Головко, Александру Артюхову и Михаилу Сербину завоевать призовые места не удалось.



В целом на этом чемпионате украинцам не было равных - 106 наград: 33 золотых, 44 серебряных и 29 бронзовых.