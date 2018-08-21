21.08.2018 19:20

Харьковчане завоевали 8 золотых медалей на Кубке Освобождения 2018

20 августа в Школе высшего спортивного мастерства определились победители ежегодных всеукраинских юношеских соревнований по бадминтону «Кубок Освобождения». Соревнования проводились в двух возрастных категориях: 2000-2002 г.р., 2003 г.р. и младше. Харьковчане завоевали 8 первых мест из 10 возможных.



// федерация бадминтона Харькова

Харьковчане завоевали 8 золотых медалей на Кубке Освобождения 2018



В старшей возрастной группе победителем в мужской одиночке стал Иван Мединский, обыгравший в финале Глеба Бекетова: 21-13, 18-21, 21-7. В женской одиночке «золото» завоевала Анастасия Прозорова, победив в финале представительницу Израиля Юваль Пугач: 21-13, 21-9. В мужской паре победу праздновали Глеб Бекетов и Михаил Махновский, огорчившие в финале Владислава Ландяка и Даниила Скрынника: 21-16, 21-19. В женской паре победительницами стали Анастасия Прозорова и Валерия Рудакова, обыгравшие израильских бадминтонисток Анастасию Бантиш и Юваль Пугач: 21-9, 21-7. В смешанной парной категории победили Иван Мединский и Валерия Рудакова, обыграв в финале Даниила Скрынника и Юваль Пугач: 21-17, 21-18.

В младшей возрастной группе Мария Столяренко праздновала победу в женской одиночной категории, обыграв Полину Бугрову: 21-16, 21-19. В женской парной категории Мария Столяренко и Варвара Фролова победили Анастасию Прокопович и Полину Ткач (21-19, 19-21, 21-13) и также завоевали «золото». В смешанной парной категории Виталий Рева и Полина Бугрова огорчили Вячеслава Яковлева и Полину Ткач (21-16, 27-25) и принесли Харьковской области восьмую золотую медаль.