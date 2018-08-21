21.08.2018 19:45

Харьковский «Олимп» снова выиграл Кубок Украины

19 августа в Хмельницком прошел розыгрыш Кубка Украины по регби-7 — олимпийской версии игры в овальный мяч, и по его итогам обладателем почетного трофея в шестой раз в истории и в пятый раз подряд стал харьковский «Олимп».

В финальном матче подопечные Валерия Кочанова и Вадима Колышкина в упорной борьбе обыграли хозяев турнира — местную команду «Еvolution 7s» — 12:7. К слову, в завершившемся в июне чемпионате Украины по регби-7 именно эти команды заняли два первых места и в том же порядке. Причем в первом и во втором турах чемпионата харьковчане в финальных матчах обыграли соперников с берегов Южного Буга, а вот в третьем, заключительном туре в Харькове финальную встречу хмельнитчане выиграли у наших земляков, ставших чемпионами досрочно. Таким образом, «Олимп» в сезоне-2018 по регби-7 сделал золотой «дубль».

— Одержав победу в чемпионате, регбисты нашего клуба, а также тренерский штаб получили немного времени для отдыха, — рассказал клубной пресс-службе тренер регбийного клуба «Олимп» Вадим Колышкин. — Даже во время отпуска каждый работал по индивидуальной программе, поддерживая свое физическое состояние. Сделали мы это не просто так. Времени для подготовки было не много, плюс многие из ребят получили травмы в матчах за сборную Украины.

Добавим, что в матче за бронзовые медали розыгрыша Кубка Украины встретились две одесские команды, и этот комплект наград увез в Южную Пальмиру «Лидерс», обыгравший своих земляков из «Политехника».