21.08.2018 19:55

Серебро и три бронзы на Гран-При в Германии

Международный турнир по греко-римской борьбе Grand Prix of Germany Dortmund-2018 собрал около 300 самых титулованных борцов из Турции, Ирана, США, Венгрии, Швеции, Финляндии, Норвегии, Швейцарии, Австрии, Эстонии, Грузии и Украины. Наши спортсмены завоевали 4 награды



Серебро и три бронзы на Гран-При в Германии



На официальной странице федерации грего-римской борьбы поздравили нашего земляка Ярослава Фильчакова с заслуженной бронзой

Призерами стали:

- Дмитрий Цымбалюк (63) - серебро;

- Ярослав Фильчаков (82) - бронза;

- Дмитрий Пышков (77) - бронза;

- Александр Чернецкий (130) - бронза;

Виктор Петрик (60) занял 5 место.