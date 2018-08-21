Серебро и три бронзы на Гран-При в Германии

Международный турнир по греко-римской борьбе Grand Prix of Germany Dortmund-2018 собрал около 300 самых титулованных борцов из Турции, Ирана, США, Венгрии, Швеции, Финляндии, Норвегии, Швейцарии, Австрии, Эстонии, Грузии и Украины. Наши спортсмены завоевали 4 награды
На официальной странице федерации грего-римской борьбы поздравили нашего земляка Ярослава Фильчакова с заслуженной бронзой
Призерами стали:
- Дмитрий Цымбалюк (63) - серебро;
- Ярослав Фильчаков (82) - бронза;
- Дмитрий Пышков (77) - бронза;
- Александр Чернецкий (130) - бронза;
Виктор Петрик (60) занял 5 место.
Дайте своим нервам отдохнуть, посвятив этот день чему-нибудь простому, спокойному и по возможности позитивному.
Облака, которые появятся в Харькове днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Сегодня лекторы, политики и тамады отмечают свой профессиональный праздник.
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