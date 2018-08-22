22.08.2018 09:34

В воскресенье пройдут соревнования на «полужелезной» дистанции триатлона «Iron Way»

Соревнования на «полужелезной» дистанции триатлона под новым брендом «Iron Way 70» состоятся 26 августа в Харькове.



// city.kharkov.ua

В турнире примут участие более 240 спортсменов - мужчины и женщины практически всех возрастных категорий.

Участникам необходимо будет проплыть 1,93 км, проехать на велосипеде 90,1 км и пробежать 21,097 км. Победители соревнований получат денежные призы. Также будут проведены мужские и женские эстафеты, победителей которых также ожидает награда.



Маршрут триатлона: старт - ул. Героев Труда, 2-а (территория парка «Акважур») - ул. Героев Труда - пересечение с ул. Шевченко - ул. Шевченко - пересечение ул. Шевченко и ул. Матюшенко - ул. Матюшенко - Журавлевский спуск - ул. Веснина - пересечение ул. Веснина и ул. Сумской - ул. Сумская - Белгородское шоссе до развязки с окружной дорогой - Белгородское шоссе - Белгородское шоссе и пересечение с пр. Академика Курчатова - пр. Академика Курчатова - пересечение пр. Академика Курчатова и Белгородского шоссе - Белгородское шоссе - Сокольники, 6 (Лесопарк) - финиш.



Заявку о регистрации можно оставить на сайте организаторов до 24 августа.