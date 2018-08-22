Сборные Украины и Греции померяются силами в Харькове

Матч пройдет в рамках Чемпионата Европы по регбилиг.
8 сентября 2018 года на стадионе Динамо пройдет матч первенства континента по регбилиг.
В поединке участвуют сборные Украины и Греции.
Начало матча в 17:00.
День обещает принести массу положительных эмоций. Звезды советуют провести его в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
Утренние облака в Харькове продержатся недолго, днем и вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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