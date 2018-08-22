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22.08.2018  15:17   

Сборные Украины и Греции померяются силами в Харькове

Матч пройдет в рамках Чемпионата Европы по регбилиг.


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8 сентября 2018 года на стадионе Динамо пройдет матч первенства континента по регбилиг.

В поединке участвуют сборные Украины и Греции.

Начало матча в 17:00.

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  спорт, харьков, регбилиг, чемпионат европы
 
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