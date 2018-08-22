22.08.2018 17:48

Харьковские бадминтонисты - триумфаторы всеукраинского турнира

Спортсмены-юниоры Первой столицы уверенно победили на домашних состязаниях.



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С 17 по 20 августа в харьковской ШВСМ состоялся традиционный всеукраинский юношеский турнир по бадминтону «Кубок Освобождения», на котором хозяева площадок завоевали восемь из десяти возможных золотых наград.



Участие в соревнованиях приняли 117 спортсменов двух возрастных категорий: 2001 года рождения и 2003 года рождения и моложе из шести областей Украины, а также гости из Азербайджана, Грузии и Израиля.



По итогам турнира на счету юных харьковских бадминтонистов было 8 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей.



В старшей возрастной группе победителем в мужской одиночной категории стал Иван Мединский, который обыграл в финале харьковчанина Глеба Бекетова со счетом 21:13, 18:21, 21:7.



На счету Ивана была еще одна золотая медаль, которую он завоевал в смешанной парной категории вместе с харьковчанкой Валерией Рудаковой. В финале они обыграли со счетом 21:17, 21:18 харьковчанина Даниила Скринника и представительницу Израиля Юваль Пугач.



В женской «одиночке» золотую медаль завоевала Анастасия Прозорова, победив в финале Юваль Филин со счетом 21:13, 21:9.



Кроме того, Анастасия Прозорова в дуэте с Валерией Рудаковой выиграли в женской парной категории. В финале харьковчанки обыграли израильских бадминтонисток Анастасию Бантыш и Юваль Филин со счетом 21:9, 21:7.



В мужской паре победу праздновали харьковчанин Глеб Бекетов и Михаил Махновский, которые в финале выиграли у своих земляков Владислава Ландяка и Даниила Скринника 21:16, 21:19.



Еще три золотые медали были завоеваны харьковчанами в младшей возрастной группе. Мария Столяренко праздновала победу в женской одиночной категории, обыграв в финале харьковчанку Полину Бугрову со счетом 21:16, 21:19.



В женской парной категории Мария Столяренко и Варвара Фролова победили в финале одесситку Анастасию Прокопович и Полину Ткач из Николаева со счетом 21:19, 19:21, 21:13.



В смешанной парной категории золотую медаль завоевали Виталий Рева и Полина Бугрова. В финале харьковские бадминтонисты победили Полину Ткач и одессита Вячеслава Яковлева со счетом 21:16, 27:25.



Этот турнир стал первым в череде турниров по бадминтону, которые в августе будет принимать Харьков. Вслед за «Кубком Освобождения» с 21 по 24 августа взрослые украинские бадминтонисты разыграют медали «Кубка Независимости», а с 29 августа по 2 сентября во Дворце спорта «Локомотив» состоится международный турнир RSL Kharkiv International 2018.















