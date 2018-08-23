Харьковские волейболисты по-своему решили отпраздновать День Города

В спорткомплексе НЮУ пройдут праздничные открытые областные соревнования по волейболу среди мужских команд «День Независимости Украины»
К праздничному турниру любители волейбола подошли с «тяжестью» на сердце. Самый титулованный волейбольный клуб нашей страны харьковский «Локомотив» оказался очень в тяжелом положении. 17-ти кратный чемпион Украины и 13-ти кратный обладатель национального Кубка, обладатель европейского Кубка топ-команд 2004 года, многолетний и постоянный участник еврокубков принял решении не выступать в новом сезоне не только на европейской арене, о чем мы сообщали ранее, а и будет отказываться от участия в чемпионате Украины в мужской Суперлиге.
Но для праздничных соревнований это не помеха. Харьковские любители этого вида спорта с надеждой смотрят в будущее. На площадке НЮУ выступят не менее яркие местные команды.
23 августа
14:00 - «Змеевской енергетик» - «Сборная легионеров Харьковаа»
16:00 - «Юридическая академия» - ВК «Бахмут-ШВСМ»
18:00 - «ШВСМ-СумДУ» - «Змеевской енергетик»
24 августа
11:00 - ВК«Бахмут-ШВСМ» - «Локомотив-ХВУФК №1»
После матча пройдет парад состязания
13:00 - «ШВСМ-СумДУ» - «Сборная легионеров Харькова»
День нестандартных решений. Воспользуйтесь этим, чтобы посмотреть на привычные вещи под новым углом. Сами же дела обещают даваться легче обычного.
Туманное утро сменит солнечный день, небо все время будет ясным. Без осадков.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
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