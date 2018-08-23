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23.08.2018  11:58   

Харьковские волейболисты по-своему решили отпраздновать День Города

В спорткомплексе НЮУ пройдут праздничные открытые областные соревнования по волейболу среди мужских команд «День Независимости Украины»


Харьковские волейболисты по-своему решили отпраздновать День Города

К праздничному турниру любители волейбола подошли с «тяжестью» на сердце. Самый титулованный волейбольный клуб нашей страны харьковский «Локомотив» оказался очень в тяжелом положении. 17-ти кратный чемпион Украины и 13-ти кратный обладатель национального Кубка, обладатель европейского Кубка топ-команд 2004 года, многолетний и постоянный участник еврокубков принял решении не выступать в новом сезоне не только на европейской арене, о чем мы сообщали ранее, а и будет отказываться от участия в чемпионате Украины в мужской Суперлиге. 

Но для праздничных соревнований это не помеха. Харьковские любители этого вида спорта с надеждой смотрят в будущее. На площадке НЮУ выступят не менее яркие местные команды.

23 августа

14:00  - «Змеевской енергетик» - «Сборная легионеров Харьковаа»

16:00 - «Юридическая академия» - ВК «Бахмут-ШВСМ»

18:00 - «ШВСМ-СумДУ» - «Змеевской енергетик»

24 августа

11:00 - ВК«Бахмут-ШВСМ» - «Локомотив-ХВУФК №1»

После матча пройдет парад состязания

13:00 - «ШВСМ-СумДУ» - «Сборная легионеров Харькова»

Тэги:  волейбол, турнир, локомотив, харьков, легионер, энергетик
 
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