23.08.2018 13:48

В Харькове бились китайские и украинские тхэквондисты

Китайская делегация приняла участие в совместных сборах и международном турнире.



sport.ua

Как сообщает Sport.ua, по приглашению Федерации тхэквондо ВТФ Украины в Харькове побывала делегация спортсменов тхэквондо из Китайской Народной Республики. В ее составе были младшие юноши, юноши, кадеты, а также тренеры и даже профессор Пекинского университета. Целью визита стало участие гостей в спарринговых сборах совместно с украинскими ровесниками и международном турнире по тхэквондо ВТФ.



Всего в двухдневных учебно-тренировочных сборах участвовали около ста юных спортсменов, в том числе и наших из 11 регионов Украины. Интересно, что в первый день занятия проходили по методике украинских наставников во главе со старшим тренером сборной страны Андреем Долгополовым, а на следующий день свои методы тренировок предлагали китайские тренеры. К тому же профессор Пекинского университета Кяо Фенье встретился с украинскими тренерами тхэквондо, провел с ними специальное занятие и ответил на вопросы. Среди участников сборов был и харьковчанин Александр Дзюба, который завоевал лицензию на Юношеские летние Олимпийские игры в аргентинском городе Буэнос-Айрес. Они пройдут в октябре нынешнего года.



Что касается международного турнира, то в нем за награды боролись практически все участники сборов, плюс подъехали еще ряд спортсменов из других регионов страны. Примечательно, что первые места во всех весовых категориях завоевали украинские тхеквондисты, такие как Денис Иващенко, Никита Семенов, Игорь Гаврилко, Георгий Кулинич, Андрей Конончук, Денис Чернов, Ангелина Казакова, Алина Лебедь, а вот среди призеров соревнований было немало гостей из Китая.



По мнению президента Федерации тхэквондо ВТФ Украины Лесика Саманджия проведение подобных сборов и турниров - это только первый опыт для наших тренеров и спортсменов и он определено даст свой положительный эффект. Ведь между азиатской школой тхэквондо и европейской есть некоторые отличия и, зная об этом, можно более качественно подготовиться к престижным и крупным турнирам, каковыми являются чемпионаты мира и Олимпийские игры.