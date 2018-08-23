Футбол. Металлист 1925 взял ревнаш, обыграв Оболонь на Кубке Украины (ВИДЕО)

Харьковский клуб взял верх над киевлянами и вышел в следующий круг состязаний.
В матче второго раунда Кубка Украины по футболу, харьковский Металлист 1925 в Харькове на стадионе ОСК Металлист победил Оболонь-Бровар со счетом 2-0 и вышел в следующий раунд.
Голы: Сула 49, Поспелов 86
Металлист 1925: Каневцев, Жук, Поспелов, Жданов (к), Мельничук (Емельянов 61), Калюжный, Романов, Коваленко Е., Синица, Луиз Фернандо (Дехтяренко 64), Сула (Давыдов 83)
Фото: Сидоренко, Прихна, Стороженко, Терзи
Главный тренер - Сергей Валяев
Оболонь-Бровар: Федоровский, Безуглый, Деребчинський, Ефремов, Клак (Слободян 72), Колбаса, Корнев (к), Кузин (Мединский 46), Островский (Ткач 66), Семенко, Степаненко
Фото: Тюрин, Гурмак, Гуськов, Шевченко
Главный тренер - Сергей Ковалец
В послематчевом комментарии главный тренер Металлиста 1925 Сергей Валяев, поздравив в сопобедой всех, отметил: "Мы сегодня очень хотели реабилитироваться за поражение 18-го числа. Перед игрой я попросил ребят проявить характер. И еще - кубковые матчи отличаются от матчей чемпионата. Как правило, в таких поединках побеждает тот, кто этого больше хочет. Здесь надо проявлять характер, выигрывать борьбу. Еще перед первой игрой с Оболонью я ребятам говорил, что нас ожидают два едва ли не самые сложные матчи. Я прекрасно занком тренер Сергей Ковалец. Он очень грамотный специалист, не зря же он в свое время побеждал Шахтер и Динамо. В командах Ковальца есть свой дух, семейная атмосфера, они играют друг за друга.
А нападающий харьковчан Дмитрий Сула рассказал во флэш-интервью: "Действительно, сегодня была неплохая игра, хорошо, что удалось реабилитироваться за поражение в Чемпионате. П Главным сегодня было реабилитироваться перед болельщиками."
День нестандартных решений. Воспользуйтесь этим, чтобы посмотреть на привычные вещи под новым углом. Сами же дела обещают даваться легче обычного.
Последние выходные августа радуют ясной, солнечной погодой. Днем жарко, а ночи уже по-осеннему прохладные.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
влажн.:
давл.:
ветер: