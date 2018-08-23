23.08.2018 15:47

Футбол. Металлист 1925 взял ревнаш, обыграв Оболонь на Кубке Украины (ВИДЕО)

Харьковский клуб взял верх над киевлянами и вышел в следующий круг состязаний.



Футбол. Металлист 1925 взял ревнаш, обыграв Оболонь на Кубке Украины (ВИДЕО)



В матче второго раунда Кубка Украины по футболу, харьковский Металлист 1925 в Харькове на стадионе ОСК Металлист победил Оболонь-Бровар со счетом 2-0 и вышел в следующий раунд.



Голы: Сула 49, Поспелов 86



Металлист 1925: Каневцев, Жук, Поспелов, Жданов (к), Мельничук (Емельянов 61), Калюжный, Романов, Коваленко Е., Синица, Луиз Фернандо (Дехтяренко 64), Сула (Давыдов 83)

Фото: Сидоренко, Прихна, Стороженко, Терзи

Главный тренер - Сергей Валяев



Оболонь-Бровар: Федоровский, Безуглый, Деребчинський, Ефремов, Клак (Слободян 72), Колбаса, Корнев (к), Кузин (Мединский 46), Островский (Ткач 66), Семенко, Степаненко

Фото: Тюрин, Гурмак, Гуськов, Шевченко

Главный тренер - Сергей Ковалец

В послематчевом комментарии главный тренер Металлиста 1925 Сергей Валяев, поздравив в сопобедой всех, отметил: "Мы сегодня очень хотели реабилитироваться за поражение 18-го числа. Перед игрой я попросил ребят проявить характер. И еще - кубковые матчи отличаются от матчей чемпионата. Как правило, в таких поединках побеждает тот, кто этого больше хочет. Здесь надо проявлять характер, выигрывать борьбу. Еще перед первой игрой с Оболонью я ребятам говорил, что нас ожидают два едва ли не самые сложные матчи. Я прекрасно занком тренер Сергей Ковалец. Он очень грамотный специалист, не зря же он в свое время побеждал Шахтер и Динамо. В командах Ковальца есть свой дух, семейная атмосфера, они играют друг за друга.

А нападающий харьковчан Дмитрий Сула рассказал во флэш-интервью: "Действительно, сегодня была неплохая игра, хорошо, что удалось реабилитироваться за поражение в Чемпионате. П Главным сегодня было реабилитироваться перед болельщиками."