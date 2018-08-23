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23.08.2018  15:47   

Футбол. Металлист 1925 взял ревнаш, обыграв Оболонь на Кубке Украины (ВИДЕО)

Харьковский клуб взял верх над киевлянами и вышел в следующий круг состязаний.


Футбол. Металлист 1925 взял ревнаш, обыграв Оболонь на Кубке Украины (ВИДЕО)

В матче второго раунда Кубка Украины по футболу, харьковский Металлист 1925 в Харькове на стадионе ОСК Металлист победил Оболонь-Бровар со счетом 2-0 и вышел в следующий раунд.

Голы: Сула 49, Поспелов 86

Металлист 1925: Каневцев, Жук, Поспелов, Жданов (к), Мельничук (Емельянов 61), Калюжный, Романов, Коваленко Е., Синица, Луиз Фернандо (Дехтяренко 64), Сула (Давыдов 83)
Фото: Сидоренко, Прихна, Стороженко, Терзи
Главный тренер - Сергей Валяев

Оболонь-Бровар: Федоровский, Безуглый, Деребчинський, Ефремов, Клак (Слободян 72), Колбаса, Корнев (к), Кузин (Мединский 46), Островский (Ткач 66), Семенко, Степаненко
Фото: Тюрин, Гурмак, Гуськов, Шевченко
Главный тренер - Сергей Ковалец

В послематчевом комментарии главный тренер Металлиста 1925 Сергей Валяев, поздравив в сопобедой всех,  отметил: "Мы сегодня очень хотели реабилитироваться за поражение 18-го числа.  Перед игрой я попросил ребят проявить характер.  И еще - кубковые матчи отличаются от матчей чемпионата.  Как правило, в таких поединках побеждает тот, кто этого больше хочет.  Здесь надо проявлять характер, выигрывать борьбу.  Еще перед первой игрой с Оболонью я ребятам говорил, что нас ожидают два едва ли не самые сложные матчи.  Я прекрасно занком тренер Сергей Ковалец.  Он очень грамотный специалист, не зря же он в свое время побеждал Шахтер и Динамо.  В командах Ковальца есть свой дух, семейная атмосфера, они играют друг за друга.

А нападающий харьковчан Дмитрий Сула рассказал во флэш-интервью: "Действительно, сегодня была неплохая игра, хорошо, что удалось реабилитироваться за поражение в Чемпионате.  П Главным сегодня было реабилитироваться перед болельщиками."

Источник:   Сайт ФК Металлист 1925
 Тэги:  футбол, спорт, харьков, победа, металлист 1925, кубок украины
 
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