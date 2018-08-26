26.08.2018 16:12
Харьковчанин - триумфатор дистанции триатлона «Iron Way 70»
Антон Блохин выиграл состязания, проходившие сегодня в Харькове.
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Как сообщает
сайт Харьковского Городского совета, победителем «полужелезной» дистанции триатлона «Iron Way 70» среди мужчин, которая проходила сегодня в Первой столице, стал харьковчанин Антон Блохин.
На втором месте – Даниил Сапунов, на третьем – Иван Меньшиков, – сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
Среди женщин сильнейшими стали Анастасия Черненко, Наталья Мацунко и Яна Поляк, занявшие соответственно первое, второе и третье места.
Всего в харьковском триатлоне приняли участие более 240 спортсменов – мужчины и женщины в различных возрастных категориях. Участникам необходимо было проплыть 1,93 км, проехать на велосипеде 90,1 км и пробежать 21,097 км.
Победители триатлона были награждены денежными призами. Кроме того, призами были отмечены победители мужских и женских эстафет.
Напомним, старт соревнований был дан на ул. Героев Труда, 2-а (территория парка «Акважур»), финишировали спортсмены возле Лесопарка (Сокольники, 6).