26.08.2018 16:12

Харьковчанин - триумфатор дистанции триатлона «Iron Way 70»

Антон Блохин выиграл состязания, проходившие сегодня в Харькове.



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Как сообщает сайт Харьковского Городского совета, победителем «полужелезной» дистанции триатлона «Iron Way 70» среди мужчин, которая проходила сегодня в Первой столице, стал харьковчанин Антон Блохин. На втором месте – Даниил Сапунов, на третьем – Иван Меньшиков, – сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Среди женщин сильнейшими стали Анастасия Черненко, Наталья Мацунко и Яна Поляк, занявшие соответственно первое, второе и третье места.

Всего в харьковском триатлоне приняли участие более 240 спортсменов – мужчины и женщины в различных возрастных категориях. Участникам необходимо было проплыть 1,93 км, проехать на велосипеде 90,1 км и пробежать 21,097 км.