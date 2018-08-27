Главная Новости Спорт Александр Педан проведет массовую зарядку в парке Горького
27.08.2018  15:57   

Александр Педан проведет массовую зарядку в парке Горького

8 сентября в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького пройдет спортивная ярмарка «Харьков - спортивная столица».


// city.kharkov.ua

В этом году гостем мероприятия будет известный телеведущий и лидер спортивного движения «JuniorZ» Александр Педан.

В рамках ярмарки шоу-мэн вместе с олимпийскими чемпионами проведет массовую зарядку, в которой смогут принять участие все желающие. Начнется она в 11:00.

Также Александр Педан представит движение «JuniorZ» и проведет эстафету с игрой в новые современные виды спорта. Самые активные участники смогут лично сыграть с телеведущим в матче «All Stars». Победители получат призы.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  спортивная ярмарка, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.08 Спорт На ярмарку спорта в парке Горького зарегистрировалось рекордное количество харьковских организаций 10.09 Выставки, ярмарки Спортивная ярмарка в парке Горького   16.08 Спорт В сентябре в Харькове состоится 3-я спортивная ярмарка
 
 

Видео

В Харькове прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню независимости Украины
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 