27.08.2018 15:57

Александр Педан проведет массовую зарядку в парке Горького

8 сентября в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького пройдет спортивная ярмарка «Харьков - спортивная столица».



// city.kharkov.ua

В этом году гостем мероприятия будет известный телеведущий и лидер спортивного движения «JuniorZ» Александр Педан.

В рамках ярмарки шоу-мэн вместе с олимпийскими чемпионами проведет массовую зарядку, в которой смогут принять участие все желающие. Начнется она в 11:00.

Также Александр Педан представит движение «JuniorZ» и проведет эстафету с игрой в новые современные виды спорта. Самые активные участники смогут лично сыграть с телеведущим в матче «All Stars». Победители получат призы.