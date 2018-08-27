Александр Педан проведет массовую зарядку в парке Горького

8 сентября в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького пройдет спортивная ярмарка «Харьков - спортивная столица».
В этом году гостем мероприятия будет известный телеведущий и лидер спортивного движения «JuniorZ» Александр Педан.
В рамках ярмарки шоу-мэн вместе с олимпийскими чемпионами проведет массовую зарядку, в которой смогут принять участие все желающие. Начнется она в 11:00.
Также Александр Педан представит движение «JuniorZ» и проведет эстафету с игрой в новые современные виды спорта. Самые активные участники смогут лично сыграть с телеведущим в матче «All Stars». Победители получат призы.
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