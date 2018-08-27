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27.08.2018  17:49   

Харьковские ватерполисты - чемпионы международного турнира (ФОТО)

Харьковчане в составе юниорской сборной Украины выиграли Memoriál Juraja Кrajčíka - 2018.


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Как сообщает группа Waterpolo (Ukraine), сборная Украины по водному поло U-16, при участии харьковчан - Игната Маймулина,  Максима Горудко и Дмитрия Ашанина - стла  победителем международного юношеского турнира по водному поло Memoriál Juraja Кrajčíka - 2018.

Соперниками наших ребят были сверстники из венгерского клуба Pécs и четыре словацкие команды - KVP Nováky, Pirana SK Topoľčany, ŠK Hornets Košice и KVP Kúpele Piešťany.

В первый игровой день украинцы одолели KVP Kúpele Piešťany (Словакия) - 15:4 и сыграли вничью с KVP Nováky (Словакия) - 12:12.

Во второй день отличились сразу двумя победами - над Pécs (Венгрия) - 5:4 и ŠK Hornets Košice (Словакия) - 15:3.

В заключительный день соревнований победили словацкую команду Pirana SK Topoľčany - 8:5.

Итог - Сборная Украины, с 13 очками, стала победителем турнира.

В конце сентября - начале октября на подопечных Виктора Момота и Евгения Наумчика ждет еще один контрольный старт - международный турнир «Кубок Президента» в столице Молдовы Кишиневе. 

А квалификационный турнир первенства Европы-2019, к которому готовятся «сине-желтые», пройдет в мае следующего года.

Тэги:  водное поло, харьков, победа, чемпионы, международный турнир
 
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