Харьковские ватерполисты - чемпионы международного турнира (ФОТО)

Харьковчане в составе юниорской сборной Украины выиграли Memoriál Juraja Кrajčíka - 2018.
Как сообщает группа Waterpolo (Ukraine), сборная Украины по водному поло U-16, при участии харьковчан - Игната Маймулина, Максима Горудко и Дмитрия Ашанина - стла победителем международного юношеского турнира по водному поло Memoriál Juraja Кrajčíka - 2018.
Соперниками наших ребят были сверстники из венгерского клуба Pécs и четыре словацкие команды - KVP Nováky, Pirana SK Topoľčany, ŠK Hornets Košice и KVP Kúpele Piešťany.
В первый игровой день украинцы одолели KVP Kúpele Piešťany (Словакия) - 15:4 и сыграли вничью с KVP Nováky (Словакия) - 12:12.
Во второй день отличились сразу двумя победами - над Pécs (Венгрия) - 5:4 и ŠK Hornets Košice (Словакия) - 15:3.
В заключительный день соревнований победили словацкую команду Pirana SK Topoľčany - 8:5.
Итог - Сборная Украины, с 13 очками, стала победителем турнира.
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