28.08.2018 16:18

Бадминтон. Харьковчане выиграли всеукраинский турнир «Кубок Независимости»

Представители Первой столицы стали абсолютными чемпионами.



kharkivoda.gov.ua

С 21 по 24 августа в харьковской ШВСМ состоялся традиционный всеукраинский турнир по бадминтону, посвященный Дню независимости Украины.



Как сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА, участие в соревнованиях приняли более 80 спортсменов разного возраста из семи областей Украины, а также гости из Азербайджана, Грузии, Дании, Египта и Израиля. По итогам турнира на счету харьковских бадминтонистов были победы во всех пяти категориях, а также 2 золотые и 7 бронзовых наград.



В мужской одиночной категории победителем стал Виталий Конов. В финале харьковчанин выиграл у Ахмеда Адбелнадера из Египта со счетом 21:18, 21:16.



В женской одиночной категории золотую медаль завоевала Марина Ильинская. В финале она победила свою одноклубницу Анну Михалькову 21:10, 21:5, которая, соответственно, стала серебряным призером соревнований. Бронзовыми призерами в этой категории стали также харьковчанки Владислава Лесная и Мария Столяренко.



В мужской парной категории Валерий Атращенков и Иван Мединский в финале со счетом 21:15, 21:15 выиграли у Александра Колесника из города Днепр и Артема Ткачука - из Винницы. В этой же категории одна из бронзовых медалей было на счету харьковского дуэта Глеба Бекетова и Михаила Махновского.



В женской парной категории победительницами стали Марина Ильинская и Владислава Лесная. В финале они обыграли 11:21, 21:14, 21:19 другую харьковскую пару - Анастасия Прозорова и Валерия Рудакова. Третье место в женской парной категории между собой разделили также харьковские спортсменки Мария Столяренко и Варвара Фролова, а также Анна Михалькова, которая играла в паре с бадминтонисткой из Днепра.



В смешанной парной категории Валерий Атращенков и Анастасия Прозорова в финале обыграли соперников из Днепра Даниила Боснюка и Евгению Паксютову со счетом 21:18, 21:16. Третье место заняли харьковские дуэты Дмитрий Карпенко - Елена Прус и Виталий Конов – Владислава Лесная.



Этот турнир продолжил серию харьковских соревнований по бадминтону, которые завершатся Кубком Европы и международным турниром RSL KharkivInternational - 2018, что с 29 августа по 2 сентября будет принимать Дворец спорта «Локомотив».