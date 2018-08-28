В городе пройдет фестиваль бега «Strong Run»

Двухдневный фестиваль бега «Strong Run 2018» пройдет 8-9 сентября в Харькове.
В соревнованиях примут участие около 100 спортсменов, которые должны пробежать шесть разных дистанций общей протяженностью 66,6 км. Участникам предстоят забеги по пересеченной местности, ночной забег с фонариками на голове, а также 30-километровая дистанция в районе Лесопарка. Пять из шести забегов будут начинаться на спорткомплексе «Звезда» (ул. Динамовская, 3а).
Каждый, кто преодолеет все дистанции и вложится в контрольное время, получит большую медаль «Железного человека».
Подробнее со всеми дистанциями можно ознакомиться здесь.
Сегодня темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
Этот день будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
У православных сегодня – Успение Пресвятой Богородицы и конец поста.
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давл.:
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