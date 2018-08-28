28.08.2018 16:29

В городе пройдет фестиваль бега «Strong Run»

Двухдневный фестиваль бега «Strong Run 2018» пройдет 8-9 сентября в Харькове.



// city.kharkov.ua

В соревнованиях примут участие около 100 спортсменов, которые должны пробежать шесть разных дистанций общей протяженностью 66,6 км. Участникам предстоят забеги по пересеченной местности, ночной забег с фонариками на голове, а также 30-километровая дистанция в районе Лесопарка. Пять из шести забегов будут начинаться на спорткомплексе «Звезда» (ул. Динамовская, 3а).



Каждый, кто преодолеет все дистанции и вложится в контрольное время, получит большую медаль «Железного человека».



Подробнее со всеми дистанциями можно ознакомиться здесь.