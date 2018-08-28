Главная Новости Спорт В городе пройдет фестиваль бега «Strong Run»
28.08.2018  16:29   

В городе пройдет фестиваль бега «Strong Run»

Двухдневный фестиваль бега «Strong Run 2018» пройдет 8-9 сентября в Харькове.


// city.kharkov.ua

В соревнованиях примут участие около 100 спортсменов, которые должны пробежать шесть разных дистанций общей протяженностью 66,6 км. Участникам предстоят забеги по пересеченной местности, ночной забег с фонариками на голове, а также 30-километровая дистанция в районе Лесопарка. Пять из шести забегов будут начинаться на спорткомплексе «Звезда» (ул. Динамовская, 3а).

Каждый, кто преодолеет все дистанции и вложится в контрольное время, получит большую медаль «Железного человека».

Подробнее со всеми дистанциями можно ознакомиться здесь.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  бег, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.08 Спорт В Молодежном парке пройдут открытые тренировки по бегу 09.08 Спорт Чемпионы мирового уровня проведут тренировку по бегу в Харькове 02.05 Спорт Марина Немченко выиграла «золото» чемпионата Украины по бегу на 10000 метров
 
 

Видео

На будущем мусороперерабатывающем комплексе в Дергачах приступили к важному этапу строительства
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 