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28.08.2018  17:49   

Харьковская теннисистка не без труда прорвалась во второй раунд US Open

Элина Свитолина в трех сетах одолела хозяйку кортов Сачию Викери.


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Первая ракетка Украины Элина Свитолина в стартовой партии последнего в этом году турнира Большого Шлема в США, начав партию с 0:2, выиграла ее 6:3.
 
Но во втром сете америкнка стала играть более уверенно, а Элина расслабилась, результатом стал проигранный сет 1:6.
 
В третьей партии харьковчанка продемонстрировала, с двумя брейками, и 6 выигранными геймами из семи выходит во второй раунд 6:1.
 
Следующей соперницей украинки станет немка Татьяна Мария.

Тэги:  теннис, свитолина, харьков, победа, us open
 
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