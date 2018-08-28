28.08.2018 17:49

Харьковская теннисистка не без труда прорвалась во второй раунд US Open

Элина Свитолина в трех сетах одолела хозяйку кортов Сачию Викери.



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Первая ракетка Украины Элина Свитолина в стартовой партии последнего в этом году турнира Большого Шлема в США, начав партию с 0:2, выиграла ее 6:3.



Но во втром сете америкнка стала играть более уверенно, а Элина расслабилась, результатом стал проигранный сет 1:6.



В третьей партии харьковчанка продемонстрировала, с двумя брейками, и 6 выигранными геймами из семи выходит во второй раунд 6:1.



Следующей соперницей украинки станет немка Татьяна Мария.