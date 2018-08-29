29.08.2018 13:17

Харьковская легкоатлетка-паралимпийка стала чемпионкой континента

Украинская сборная на европейском первенстве заняла третье место.



/lb.ua

Лейля Аджаметова победила на паралимпийском чемпионате Европы по легкой атлетике, который проходил с 20 по 26 августа в Берлине.

Спортсменка завоевала 2 золотые и 1 серебряную медаль.

Харьковчанка соревновалась среди спортсменок с нарушением зрения в категории Т13 и финишировала первой на дистанциях 100 м с результатом 11.93 сек. и 200 м (24.78 сек.).



Дистанцию 400 м харьковчанка преодолела за 57.30 сек. и стала серебряным призером. Опередить украинку смогла только Каролина Дуартэ из Португалии, которая показала на финише результат 56.64 сек.

Еще один харьковский легкоатлет-паралимпиец Валентин Медведев финишировал пятым на дистанции 1500 м в категории Т37.



Об этом сообщает Управление по делам молодежи и спорта ХОГА.



Отметим, что в чемпионате приняли участие около 600 спортсменов из 40 стран.

Украинская паралимпийская сборная была представлена 37 атлетами, среди которых было двое харьковчан.



Всего на этом чемпионате Европы национальная паралимпийская сборная Украины по легкой атлетике завоевала 19 золотых, 22 серебряных, 8 бронзовых наград и заняла третье место в медальном зачете.

Второе было за легкоатлетами из Великобритании, а победу по этому показателю завоевали поляки (26 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых).