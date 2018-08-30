Теннис. Харьковчанка Элина Свитолина громит соперницу и выходит в третий круг US Open (ВИДЕО)

Представительница Первой столицы продвигается по сетке турнира БШ.
На последнем в 2018 году турнире Большого шлема успешно продвигается лидер теннисного рейтинга Украины харьковчанка Элина Свитолина.
Во втором раунде украинка встречалась со своей "обидчицей" на травяных кортах Уимблдона-2018, немкой Татьяной Марией и относительно легко обыграла ее со счетом 6:2, 6:3.
Теперь Элина встретится с китаянкой Ван Цян, обыгравшей румынку Ирину Бегу.
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