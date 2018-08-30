30.08.2018 13:18

Теннис. Харьковчанка Элина Свитолина громит соперницу и выходит в третий круг US Open (ВИДЕО)

Представительница Первой столицы продвигается по сетке турнира БШ.



btu.org.ua

На последнем в 2018 году турнире Большого шлема успешно продвигается лидер теннисного рейтинга Украины харьковчанка Элина Свитолина.

Во втором раунде украинка встречалась со своей "обидчицей" на травяных кортах Уимблдона-2018, немкой Татьяной Марией и относительно легко обыграла ее со счетом 6:2, 6:3.

Теперь Элина встретится с китаянкой Ван Цян, обыгравшей румынку Ирину Бегу.