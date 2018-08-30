30.08.2018 14:19

Бадминтон. В Харькове начался престижный и рекордный по масштабам этап Кубка Европы (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

Игры турнира RSL Kharkiv International 2018 стартовали в Харьковском дворце спорта «Локомотив» им. Г. Н. Кирпы.



//dinamo.kharkiv.ua

В Харьковском дворце спорта «Локомотив» им. Г.Н. Кирпы (ул. Большая Панасовская, 90) начались игры Этапа Кубка Европы по бадминтону RSL Kharkiv International 2018.



Для участия в соревнованиях зарегистрировались рекордное количество участников - 202 спортсмена из 35 стран мира.

Спортсмены разных континентов: Австралии, Азии, Америки, Африки и Европы приехали в Украину, чтобы побороться за награды турнира.



Список стран, чьи бадминтонисты принимают участие в турнире: Австралия, Австрия, Азербайджан, Англия, Беларусь, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Казахстан, Латвия, Литва, Люксембург, Малайзия, Молдова, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Турция, Украина, Финляндия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.



Соревнования в пройдут во всех пяти категориях: мужская и женская одиночка, мужская и женская пара, микст.



План проведения турнира:



30 августа – 1/32 и 1/16 финала;

30 августа в 15:00 – пресс-конференция,

31 августа – 1/16 та 1/8 финала;

1 сентября – четвертьфинал и полуфинал;

2 сентября – финальные игры, награждение победителе.



Трансляция соревнований будет проходить на YouTube-канале Kharkov Sport City.



Напоминаем, что Kharkov International – единственный в Украине турнир уровня International Challenge, который является этапом кубка Европы, ежегодно проводится в Харькове, начиная с 2009 года под эгидой Всемирной федерации бадминтона (BWF).