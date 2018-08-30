Главная Новости Спорт Бадминтон. В Харькове начался престижный и рекордный по масштабам этап Кубка Европы (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
30.08.2018  14:19   

Бадминтон. В Харькове начался престижный и рекордный по масштабам этап Кубка Европы (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

Игры турнира RSL Kharkiv International 2018 стартовали в Харьковском дворце спорта «Локомотив» им. Г. Н. Кирпы.


//dinamo.kharkiv.ua

В Харьковском дворце спорта «Локомотив» им. Г.Н. Кирпы (ул. Большая Панасовская, 90) начались игры Этапа Кубка Европы по бадминтону RSL Kharkiv International 2018.

Для участия в соревнованиях зарегистрировались рекордное количество участников - 202 спортсмена из 35 стран мира.

Спортсмены разных континентов: Австралии, Азии, Америки, Африки и Европы приехали в Украину, чтобы побороться за награды турнира.

Список стран, чьи бадминтонисты принимают участие в турнире: Австралия, Австрия, Азербайджан, Англия, Беларусь, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Казахстан, Латвия, Литва, Люксембург, Малайзия, Молдова, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Турция, Украина, Финляндия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

Соревнования в пройдут во всех пяти категориях: мужская и женская одиночка, мужская и женская пара, микст.

План проведения турнира:

    30 августа – 1/32 и 1/16 финала;
    30 августа в 15:00 – пресс-конференция,
    31 августа – 1/16 та 1/8 финала;
    1 сентября – четвертьфинал и полуфинал;
    2 сентября – финальные игры, награждение победителе.

Трансляция соревнований будет проходить на YouTube-канале Kharkov Sport City.

Напоминаем, что Kharkov International – единственный в Украине турнир уровня International Challenge, который является этапом кубка Европы, ежегодно проводится в Харькове, начиная с 2009 года под эгидой Всемирной федерации бадминтона (BWF).

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  спорт, харьков, бадминтон, этап кубка европы, турнир, kharkiv international
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.08 Спорт Бадминтон. Харьковчане выиграли всеукраинский турнир «Кубок Независимости» 23.08 Спорт Футбол. Металлист 1925 взял реванш, обыграв Оболонь на Кубке Украины (ВИДЕО) 23.08 Власть Тотальный обыск в Харьковском СИЗО: осужденные любят выпить и позаниматься спортом (ФОТО)
 
 

Видео

96% жилого фонда Харькова готово к отопительному сезону!
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 