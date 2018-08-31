Шашки. Харьковчанка выиграла этап Кубка мира

Юлия Макаренкова стала сильнейшей на престижном турнире в Польше.
В польском городе Щирк состоялся этап Кубка мира по шашкам, в котром приняли 85 спортсменов из 11 стран.
Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
В классической игре среди женщин харьковчанка в девяти турах набрала 11 очков.
Столько же было еще у двух спортсменок - Хэйкэ Верхел из Голландии и Натальи Садовской из Польши, но по дополнительным показателям Юлия опередила соперниц и заняла первое место.
В классической игре среди мужчин харьковчанин Юрий Аникеев занял десятое место.
Звезды обещают насыщенный эмоциями день. Если хотите обратить на себя внимание и добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать.
Осень в городе начнется только по календарю: синоптики по-прежнему обещают 30-градусная жару и полное отсутствие осадков.
С легкой подачи блогеров-«нумерологов», углядевших в числе 3108 английское слово «Blog», сегодня отмечается День блога.
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