31.08.2018 15:46

Шашки. Харьковчанка выиграла этап Кубка мира

Юлия Макаренкова стала сильнейшей на престижном турнире в Польше.



http://dinamo.kharkiv.ua

В польском городе Щирк состоялся этап Кубка мира по шашкам, в котром приняли 85 спортсменов из 11 стран.

Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

В классической игре среди женщин харьковчанка в девяти турах набрала 11 очков.



Столько же было еще у двух спортсменок - Хэйкэ Верхел из Голландии и Натальи Садовской из Польши, но по дополнительным показателям Юлия опередила соперниц и заняла первое место.



В классической игре среди мужчин харьковчанин Юрий Аникеев занял десятое место.