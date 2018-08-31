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31.08.2018  15:46   

Шашки. Харьковчанка выиграла этап Кубка мира

Юлия Макаренкова стала сильнейшей на престижном турнире в Польше.


http://dinamo.kharkiv.ua

В польском городе Щирк состоялся этап Кубка мира по шашкам, в котром приняли 85 спортсменов из 11 стран.

Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

В классической игре среди женщин харьковчанка в девяти турах набрала 11 очков.

Столько же было еще у двух спортсменок - Хэйкэ Верхел из Голландии и Натальи Садовской из Польши, но по дополнительным показателям Юлия опередила соперниц и заняла первое место.

В классической игре среди мужчин харьковчанин Юрий Аникеев занял десятое место.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  шашки, харьков, победитель, кубок мира, макаренкова
 
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