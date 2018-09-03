Главная Новости Спорт Теннис. Харьковчанка прорвалась в основу юниорского турнира Большого Шлема
03.09.2018  12:49   

Теннис. Харьковчанка прорвалась в основу юниорского турнира Большого Шлема

Дарья Лопатецкая прошла отборочный тур в основную сетку US Open.


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Харьковская теннистка Дарья Лопатецкая в финале отборочного тура юниорского Открытого Чемпионата США по теннису встречалась с канадкой Александрой Ваграмовой.

В трехсетовом противостоянии украинка взяла верх.

Матч продолжался 2 часа 32 минуты.

Дарья Лопатецкая (Украина, 8) - Александра Ваграмова (Канада) - 6:4, 2:6, 6:4

Источник:   Харьков спотивный
 Тэги:  теннис, спорт, харьков, победа, лопатецкая, основа, ua open
 
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