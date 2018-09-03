Теннис. Харьковчанка прорвалась в основу юниорского турнира Большого Шлема

Дарья Лопатецкая прошла отборочный тур в основную сетку US Open.
Харьковская теннистка Дарья Лопатецкая в финале отборочного тура юниорского Открытого Чемпионата США по теннису встречалась с канадкой Александрой Ваграмовой.
В трехсетовом противостоянии украинка взяла верх.
Матч продолжался 2 часа 32 минуты.
Дарья Лопатецкая (Украина, 8) - Александра Ваграмова (Канада) - 6:4, 2:6, 6:4
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