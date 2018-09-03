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03.09.2018  14:48   

Футбол. Металлист 1925 разгромил Балканы (ВИДЕО)

Харьковчане одержали очередную убедительную победу.


//metalist1925.com

Харьковский "Металлист 1925" на домашнем стадионе ОСК "Металлист" в матче Чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги уверенно победил "Балканы" из Одесской области со счетом 3-0

"Металлист 1925" - "Балканы" - 3-0
Голы: Жданов 11 Сула 14, с пенальти, Саламаха 69, автогол

"Металлист 1925": Каневцев, Жук (Стороженко 86), Поспелов, Жданов (к), Емельянов, Калюжный, Романов (Мазун 81), Коваленко Е., Синица (Дехтяренко 78), Луис Фернандо (Чегурко 53), Сула (Давыдов 66)
Фото: Сидоренко, Прихна, Шевченко, Терзи
Главный тренер - Сергей Валяев

"Балканы": Паламарчук, Саламаха, Любчак, Златов В., Опря, Пархоменко, Златов М. (к), Герасимец (Кабанюк 68), Гаврилюк (Ильницкий 46), Пономарь (Георгиев 58, Гончаренко 73), Платунов (Болокан 58 )
Фото: Лукаш, Юречко
Главный тренер - Андрей Пархоменко

В ходе послематчевой конференции главный тренер харьковчан Сергей Валяев отметил: "Очень рад, что мы победили.  Смотрели в турнирную таблицу, понимали, что главным сегодня будет не игра, а именно результат.  После матча у меня такие ощущения ... Вроде и результат хороший, но игра не та.  С чем это связано?  Скорее всего с тем, что у нас из-за снятия с соревнований "Кобры", был вынужденный перерыв.  В течение его мы сделали мини-сбор, сыграли спарринг с "Юниором".  Сегодня не было игрового тонуса, пожалуй, именно с перерывом это и связано.  Но выиграли и хорошо.  Двигаемся дальше."

А один из героев матча, защитник "желто-синих" Вадим Жук после окончания матча в экспресс-интервью клубной пресс-службе подчеркнул:

"Считаю, сегодня была хорошая игра с неплохим соперником. "Балканы" сами играли и нам давали это делать. Мы могли забивать больше, чем три мяча, но в целом, мне кажется, игра сложилась для нас неплохо.  Мы достаточно хорошо выходили из обороны в атаку, с другой стороны, много ошибались, хотелось бы в дальнейшем этого делать меньше.  Прогрессируем и движемся дальше!"

Источник:   Сайт ФК Металлист 1925
 Тэги:  футбол, спорт, харьков, победа, металлист 1925, балканы
 
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