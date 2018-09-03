03.09.2018 17:59

Зарядка от звезды, показательные выступения и эстафета: в парке Горького пройдет спортивная ярмарка

V Спортивная ярмарка «Харьков - спортивная столица» пройдет 8 сентября в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.



// Парк Горького

В ней примут участие 100 спортивных организаций.



Во время ярмарки территория парка будет разделена на три функциональные зоны:

1. На центральной аллее все желающие смогут ознакомиться со множеством спортивных клубов и организаций города Харькова.

2. На площадках парка пройдут турниры и показательные выступления по мини-футболу, бамперболу, фрисби, бейсболу, софтболу, гандболу, волейболу и пр.

3. В зоне боевых искусств (слева от сцены) будут представлены более 20 направлений единоборств.



Запланированы показательные выступления спортсменов, мастер-классы, конкурсы.



В 11:00 возле главной сцены начнется официальное открытие ярмарки, в рамках которого лидер спортивного движения «JuniorZ» Александр Педан вместе с олимпийскими чемпионами проведет массовую зарядку, к которой могут присоединиться жители и гости города.



Также на спортивных площадках парка пройдет эстафета.