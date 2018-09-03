Зарядка от звезды, показательные выступения и эстафета: в парке Горького пройдет спортивная ярмарка

V Спортивная ярмарка «Харьков - спортивная столица» пройдет 8 сентября в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.
В ней примут участие 100 спортивных организаций.
Во время ярмарки территория парка будет разделена на три функциональные зоны:
1. На центральной аллее все желающие смогут ознакомиться со множеством спортивных клубов и организаций города Харькова.
2. На площадках парка пройдут турниры и показательные выступления по мини-футболу, бамперболу, фрисби, бейсболу, софтболу, гандболу, волейболу и пр.
3. В зоне боевых искусств (слева от сцены) будут представлены более 20 направлений единоборств.
Запланированы показательные выступления спортсменов, мастер-классы, конкурсы.
В 11:00 возле главной сцены начнется официальное открытие ярмарки, в рамках которого лидер спортивного движения «JuniorZ» Александр Педан вместе с олимпийскими чемпионами проведет массовую зарядку, к которой могут присоединиться жители и гости города.
Также на спортивных площадках парка пройдет эстафета.
Сегодня логика будет играть ведущую роль. Зато и вероятность ошибок сегодня практически равна нулю.
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