Харьковская легкоатлетка - вице-чемпионка международного турнира

Екатерина Табашник стала второй на состязаниях в Италии.
Харьковская легкоатлетка Екатерина Табашник завоевала серебряную медаль в секторе прыжков в высоту международного турнира, который 2 сентября состоялся в Падуе.
Екатерина с третьей попытки преодолела 1.95 м. Такой же результат показала Марии Ласицкенэ, которая выступает под нейтральным флагом, но сделала это с первой попытки и заняла первое место.
Бронзовым призером в секторе для прыжков среди женщин стала киевлянка Юлия Левченко (1.93 м).
Еще одна харьковчанка Марина Килипко на этом турнире заняла четвертое место в женских прыжках с шестом.
С результатом 4.40 м она уступила бронзовому призеру соревнований Робейлис Пейнадо из Венесуэлы лишь по количеству попыток.
В целом на этом турнире украинские легкоатлеты завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.
День идеально подходит для творчества, научной работы и любых самостоятельных проектов. Сегодня не надо давать воли обидам, тем более спонтанным.
Утром небо в Харькове будет ясным, и останется таким почти весь день, но вечером его все же затянут облака. Без осадков.
Сегодня отмечается Международный день защиты слабых.
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