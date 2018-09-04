04.09.2018 14:19

Харьковская легкоатлетка - вице-чемпионка международного турнира

Екатерина Табашник стала второй на состязаниях в Италии.



kharkivoda.gov.ua

Харьковская легкоатлетка Екатерина Табашник завоевала серебряную медаль в секторе прыжков в высоту международного турнира, который 2 сентября состоялся в Падуе.

Екатерина с третьей попытки преодолела 1.95 м. Такой же результат показала Марии Ласицкенэ, которая выступает под нейтральным флагом, но сделала это с первой попытки и заняла первое место.

Бронзовым призером в секторе для прыжков среди женщин стала киевлянка Юлия Левченко (1.93 м).



Еще одна харьковчанка Марина Килипко на этом турнире заняла четвертое место в женских прыжках с шестом.

С результатом 4.40 м она уступила бронзовому призеру соревнований Робейлис Пейнадо из Венесуэлы лишь по количеству попыток.



В целом на этом турнире украинские легкоатлеты завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.