04.09.2018 15:47

На роль спортивного талисмана Харькова претендует целый зоопарк

Завершился первый этап по определению спортивного символа Первой столицы.



//sportevents.kharkiv.ua

Как сообщили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта, которым был объявлен конкурс на лучшую идею спортивного талисмана, с 15 по 31 августа, жители города активно принимали участие в выборе талисмана.

На сегодняшний день поданы следующие предложения: стриж, белка, гепард, аист, лань, колибри, волк, черепаха, хорек, сова, альбатрос, муравей и бурундук.

Следующий этап отбора талисмана начнется 7 сентября.

В этот день 5 лучших идей будут представлены для дальнейшего онлайн голосования на сайте «Портал Харьковчанина».

Каждый житель Харькова сможет отдать свой голос за понравившийся ему проект. После чего идея, набравшая по итогам анкетирования наибольшее количество голосов, официально объявится официальным спортивным талисманом г. Харькова.

Второй этап конкурса продлится до 21 сентября.



Отметим, что спортивный талисман Харькова послужит ярким символом спорта и будет использоваться в рекламных, коммуникационных и других мероприятиях, которые направлены на формирование положительного спортивного имиджа города Харькова, для улучшения культурного, экономического, научного и социального потенциала города.