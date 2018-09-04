04.09.2018 16:52

На Харьковщине людей с избыточным весом 41,2%

Ежегодно в Украине во вторую субботу сентября отмечается День физической культуры и спорта. По отчетам региональных статистиков Харьков вполне заслуживает звание «Физкультурной столицы»



городской дозор

//велосипедисты

«Физическое воспитание - это здоровье нации. На Харьковщине развитию физической культуры уделяется большое внимание» - сообщается в сегодняшнем пресс-обзоре регионального облстата.

По итогам опроса домохозяйств в ноябре 2017 в Харьковской области вес тела в пределах нормы имели 45,7% жителей области, избыточную массу тела - 41,5%.

К занятиям физической культурой и спортом не менее одного раза в неделю привлечено 99,3% детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Среди взрослого населения этот процент значительно меньше - 29,1% женщин и 40,7% мужчин.

По данным Управления по делам молодежи и спорта облгосадминистрации на конец 2017 года в области функционировали 76 детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва, а также 2 школы высшего спортивного мастерства, в которых обучалось 44,7 тыс. человек.

К услугам спортсменов и сторонников физкультуры области были такие спортивные сооружения 3,5 тыс. Спортивных площадок, 621 футбольное поле, 91 теннисный корт, 53 стадиона с трибунами на 1500 мест и более, 257 стрелковых тиров, 34 крытые плавательные бассейны, 5 сооружений с искусственным льдом, 4 лыжные базы, 3 гребно-спортивные базы, велотрек, конноспортивная база и тому подобное.

На начало 2018 года в области в сфере физической культуры и спорта работали 4322 штатных работника, из них 37% женщин.

По случаю, наверное, самого здорового и активного праздника, харьковские статистики поздравили всех работников сферы физической культуры и спорта.